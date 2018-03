Compte enrere per a tancar al trànsit el centre històric de València en Falles

Amb motiu de la festa gran de València i tal com estableix el ban de Falles, es restringirà la circulació en tota la zona interior del perímetre format per la marginal dreta del jardí del Túria –des del pont de les Glòries Valencianes fins a la plaça d'Amèrica- i les Grans Vies, incloent-hi plaça d'Espanya i els passos inferiors de la Petxina.

Aquesta restricció serà des del 16 de març a les 15.00 hores fins al dia 20 a les 4.00 hores de la matinada. A més, des del Centre de Gestió de Trànsit de l'Ajuntament de València s'han recomanat una sèrie d'estacionaments fora dels perímetres restringits al tràfic.

Aquesta restricció al trànsit de vehicles no afectarà la circulació d'autobusos urbans, taxis, vehicles de servei públic, vehicles oficials autoritzats, vehicles d'emergències i residents.

A més, quan les necessitats de mobilitat així ho aconsellen, es podrà restringir el trànsit a l'interior de l'anell delimitat per les avingudes de Pérez Galdós, Giorgeta i Peris i Valero, així com el pas inferior de Pius XII.

Des del Centre de Gestió de Trànsit s'han recomanat uns estacionaments fora d'aqueixos perímetres restringits a la circulació i prop dels accessos principals en la ciutat i de les parades tant d'EMT València com de Metrovalencia, per a facilitar així la mobilitat dels visitants a través del transport públic de la ciutat.

Si s'accedeix des de la carretera de Castelló o Barcelona (V-21), es recomana deixar el vehicle en la zona del Campus de Tarongers i de la Universitat Politècnica de València. No obstant això, també hi ha l'opció d'estacionar en el pàrquing Martí Grajales-Mercat del Cabanyal (proper a l'estació del Cabanyal), en el de J.J.Dómine (en la plaça de l'Armada Espanyola amb l'avinguda del Port), en el de Viñes (en Eugènia Viñes amb el passeig de Neptú) o en el de Veles e Vents, i d'ací desplaçar-se amb metro des de la parada de Serreria o amb EMT.

Altres aparcaments possibles són el de Primat Reig amb l'avinguda de Catalunya; el de Xile amb l'avinguda d'Aragó o el de Sever Ochoa proper als Jardins dels Vivers, a pesar que solen ocupar-se amb major rapidesa.

Si l'accés a la ciutat es fa des d'Alacant i Pista de Silla, per la V-31, el millor serà deixar el vehicle a l'entorn de l'avinguda dels Germans Maristes i d'Antonio Ferrandis. D'altra banda, està l'opció del pàrquing del Dr. Waksman –molt proper a la plaça de Manuel Sanchis Guarner i a Russafa-, a pesar que també se sol ocupar amb rapidesa.

Pànol amb els talls de circulació en el centre de València en Falles.

Des de la A-3, la zona habilitada és la que envolta Tres Forques, Tres Creus i Campos Crespo. El pàrquing disponible és el de l'Hospital General, en l'avinguda de Tres Creus.

Mentre que des de la Pista d'Ademús, per la CV-35, és recomanable la zona entre l'avinguda del Mestre Rodrigo, avinguda de Burjassot i els carrers de Menéndez Pidal i de Tirso de Molina. Quant als pàrquings, està el de Godelleta-Pius XII i també en Pio Baroja es troba el pàrquing del parc de Capçalera.

Pel que fa a l'estacionament, el Centre de Gestió de Trànsit també ha recordat que se suprimeix el servei d'estacionament regulat amb limitació horària (ORA) des de les 9 hores del dia 12 fins a les 9 hores del dia 20.

A més, Metrovalencia disposa de 22 parades que compten amb places d'estacionament gratuïtes per a poder combinar cotxe i metro, que es poden consultar en la seua pàgina web.

Al mateix temps, Trànsit ha indicat que el pas inferior de Germanies romandrà tancat als vianants, per qüestions de seguretat, de les 19 hores a les 2 h del 15 al 19 de març.

Les parades de metro de Xàtiva i Colón romandran tancades, també per qüestions de seguretat, de 12.30 a 14.30 hores, del 16 al 19 de març. En aqueix sentit, les parades alternatives són Albereda, Plaça d'Espanya, Bailén o Àngel Guimerà.



A més, s'ha de tenir en compte que la parada de metro Albereda tancarà temporalment les seues portes dues hores abans dels focs artificials.

Dispositiu de neteja

El dispositiu especial de neteja per a la celebració de les Falles impulsat per la Regidoria de Gestió de Residus Sòlids de l'Ajuntament de València ja està en funcionament.

No solament es perllongarà fins al pròxim 19 de març, inclosos els serveis de neteja i recollida de cendres de la Nit de la Cremà, sinó que també es perllongarà fins al pròxim dia 23 de març "per a aconseguir unes condicions òptimes de neteja viària en la ciutat", segons ha explicat la regidora Pilar Soriano.

En total, respecte a les Falles del 2017, es preveu un increment del 4,95% quant a les jornades dedicades pels mitjans humans, mentre que els mitjans mecànics s'augmentaran en un 0,55 %.

En la zona 1 el reforç de mitjans per a aquest període serà de 7.352 jornades addicionals (5.654 jornades de mitjans humans més i 1.698 jornades de mitjans mecànics); en la zona 2 les jornades dels mitjans humans s'incrementaran en 1.073, mentre que les dels vehicles de recollida de residus i neteja augmentaran en 404; en la zona 3 l'increment serà de 380 jornades de treball per als efectius humans i de 90 jornades dels vehicles de neteja i recollida de residus.

Soriano ha destacat "l'esforç de l'Ajuntament per a potenciar unes celebracions sostenibles" i ha recordat diverses iniciatives que redundaran en un bon estat de la ciutat pel que fa a la neteja, com per exemple la instal·lació de 200 papereres d'envasos en rutes de gran intensitat turística a Ciutat Vella i Russafa, l'inici de la campanya ‘Ara pots pujar el reciclatge’, per a arreplegar centenars de quilos d'envasos i pots durant les mascletades, o una nova edició de la campanya de reciclatge de vidre –enguany sota el nom de ‘La Reciclà’- amb la col·laboració de prop de tres centenars de comissions falleres de la ciutat de València.

"Entre totes i tots podem contribuir a la consecució de la ciutat que mereixem, també durant les Falles, per això és important sumar el gran esforç que fem des del consistori amb tot el personal de neteja i recollida de residus i la col·laboració del món faller, de la resta del veïnat i de totes les persones que ens visiten en aquestes dates", ha dit Soriano.

El dispositiu especial de neteja preveu, per exemple, el treball durant la Nit de la Cremà per a la recollida de cendres de més de mig miler de mitjans humans i més de 260 mecànics.

També inclou el treball des del dia 20 fins al 23 amb escombratges manuals i mecànics i ruixat per a recuperar els estàndards habituals en la neteja de la ciutat. El cost total previst de tot el dispositiu especial de neteja serà de 1.560.914,3 euros.