Salvini, tras la decisión judicial que permite al Open Arms entrar en aguas italianas: "Volveré a firmar mi negativa"

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha reiterado este miércoles que en las próximas horas volverá a firmar una negativa para que el barco Open Arms pueda desembarcar en Lampedusa a los 147 migrantes que lleva a bordo, después de que la Justicia italiana le haya permitido entrar en aguas territoriales del país.

"Rechazamos la decisión del TAR y llamamos de manera urgente a una convocatoria del Consejo de Estado. No solo eso. Estoy listo para firmar otra disposición para la prohibición de entrada en aguas territoriales italianas debido a los recientes episodios", ha afirmado.

