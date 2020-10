Cuidado con este vídeo que intentan colarte sobre ayudas a inmigrantes: cifras falsas y requisitos inventados

Los desinformadores utilizan el desconocimiento y las cifras falsas a su favor para atacar a la población inmigrante. Mezclan ubicaciones, religión, inmigración, ayudas y cifras para despistar. Esto es lo que han intentado con un vídeo en el que un hombre habla de supuestas ayudas que reciben personas "inmigrantes, incluso los ilegales" en diferentes comunidades autónomas. En el vídeo se lanzan afirmaciones como que de los beneficiarios de ayudas en Cataluña, "7.000 de esas personas ni siquiera viven en Cataluña sino en Marruecos a donde se les envía el dinero".

También en este vídeo se asegura que "en la Comunidad de Madrid el 76% de las ayudas para el alquiler del año 2016 fueron destinadas no a españoles, sino a extranjeros en su mayoría procedentes de países islámicos", un bulo que ya se ha difundido sobre las ayudas al alquiler de los años 2017, 2018 y 2019. Estas afirmaciones son falsas, pero no son las únicas.

No hay pruebas de que "los musulmanes procedentes de Marruecos vivan en un 80% de las ayudas sociales" y ni de que 7.000 personas reciban ayudas de la Generalitat de Catalunya desde Marruecos.

En este vídeo se ve una imagen estática de una mujer con burka y otra con un antifaz con las palabras "oriente" y "occidente" y de fondo un audio de un hombre que enumera supuestas ayudas que reciben las personas "inmigrantes, incluso las ilegales" en diferentes autonomías. Al inicio del vídeo se afirma que "en Cataluña la comunidad islámica procedente de Marruecos vive en un 80% de ayudas sociales" y que 7.000 de esas personas ni siquiera viven en España sino en Marruecos a donde se les envía el dinero. También afirma que la cantidad mensual media que reciben es de 600 euros por persona.

Esta cifra podría ser una referencia a la Renta Mínima Garantizada, una ayuda que ofrece la Generalitat para garantizar "el mínimo para una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, con el fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad". Según señalan desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, actualmente "un 70% de los beneficiarios de la RGC son de nacionalidad española". Además, según se recoge, las personas que la perciben "deben mantenerse inscritos en el Servicio Público de Empleo de Cataluña y no rechazar una oferta de trabajo adecuada" y deben "residir de manera continuada y efectiva en Cataluña". Por lo tanto, no se permite percibir esta ayuda desde Marruecos.

Además, desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias señalan que "se realizan revisiones mensuales de los expedientes vigentes donde se comprueba el padrón, el certificado de convivencia y el cobro de otras prestaciones, y altas / bajas laborales". Señalan que todas aquellas personas y unidades familiares que deciden seguir un plan de activación laboral o inclusión social "son citados por los Servicios Sociales o bien por los profesionales de las Oficinas de Trabajo para valorar el seguimiento de estas medidas que han de propiciar su inserción laboral".

Hemos rastreado el origen de la afirmación de que "en Cataluña la comunidad islámica procedente de Marruecos vive en un 80% de ayudas sociales" y no existe dato, documento o estudio que la sustente. Es una cifra que lleva circulando al menos desde 2017 y ya contamos que no hay pruebas de que sea así. Como nos aseguraron desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Catalunya, no existen ayudas por religión ni por nacionalidad. No hay ninguna prueba de esa cifra porque no existe un registro de ayudas en función de la religión.

Ni el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ni la Direcció General d'Afers Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya cuentan con datos poblacionales sobre cuántos musulmanes hay en Cataluña y, por lo tanto, tampoco se puede saber si residen 7.000 fuera o no del país o si viven "en un 80% de ayudas sociales".

La ayuda al alquiler no la pueden recibir los inmigrantes en situación irregular en la Comunidad Valenciana

Al inicio del vídeo se dice que las ayudas que posteriormente va a detallar van para "inmigrantes, incluso los ilegales" y luego afirma que en la Comunidad Valenciana los inmigrantes "también pueden acceder a subvenciones al alquiler". Sin embargo, según señala la Generalitat Valenciana en los requisitos para percibir esta subvención, los beneficiarios "deberán poseer la nacionalidad española o en el caso de los extranjeros deberán tener residencia legal en España. Todos los miembros de la unidad de convivencia en el momento de la solicitud deberán cumplir esta condición".

El 76% de las ayudas para el alquiler del año 2016 no fueron destinadas a "extranjeros en su mayoría procedentes de países islámicos"

En el vídeo también se afirma que "en la Comunidad de Madrid el 76% de las ayudas para el alquiler del año 2016 fueron destinadas no a españoles, sino a extranjeros en su mayoría procedentes de países islámicos". Esto es un bulo. Como se puede comprobar con los datos publicados de estas ayudas de la Comunidad de Madrid, en 2016 el 59% de los perceptores de estas ayudas fueron españoles. Además, también casi el 60% de la cantidad de estas ayudas fue para españoles.

Es falso que "100.000 extranjeros cobran una pensión no contributiva"

En este vídeo también se afirma que "100.000 extranjeros cobran una pensión no contributiva". Las pensiones contributivas son aquellas que aseguran a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios; aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva. Es un bulo que 100.000 inmigrantes la perciban. Se trata de un cifra falsa que lleva difundiéndose desde 2016 y que vuelve cada año.

Como se puede ver comprobando los datos que publica el Imserso en sus informes anuales del perfil del pensionista ni en 2015, año al que hace referencia el primer bulo difundido, ni en 2019, últimos datos disponibles, se ha registrado que 100.000 extranjeros hayan percibido esta ayuda.

Según recogen los datos de 2015 del Imserso, ese año 18.072 personas extranjeras recibieron pensiones no contributivas; en 2016, fueron 13.939 extranjeros; y en 2017 había 23.685 extranjeros beneficiarios. Tampoco 100.000 inmigrantes cobraron esta pensión en 2018, sino que fueron 26.530 beneficiarios inmigrantes; ni en 2019, con 30.145 personas extranjeras ciudadanos de la Unión Europea y Espacio Económico Europeo o de terceros países que cobraron estas pensiones.

No hay pruebas de que los hijos de inmigrantes "aunque sean ilegales" tengan preferencia para percibir las becas comedor: ni en la Comunidad de Madrid ni en Barcelona ni en Comunidad Valenciana ser hijo de inmigrantes es un requisito

"Los hijos de extranjeros, aunque sean ilegales, tienen preferencia a la hora de percibir becas de comedor", afirma el vídeo. Sin embargo, no hay pruebas de que esto sea así.

En la Comunidad de Madrid, como señala a Maldita.es la Consejería de Educación, de la que dependen estas becas, hay tres casos en los que se exime de pago del servicio de comedor: alumnos en situación de acogimiento residencial por la Dirección General de la Familia y el Menor; alumnos escolarizados al amparo de los convenios y acuerdos con la Dirección General de la Familia y el Menor, con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y con la Dirección General de la Mujer; y alumnos que acrediten ser beneficiarios de protección internacional, en cualquiera de sus modalidades, como los refugiados. Además, pagarán una tasa reducida los hijos de familias que perciban la Renta Mínima de Inserción, que abonarán 1 euro. También pagarán una tasa reducida de 3 euros los hijos de familias víctimas del terrorismo o de violencia de género, alumnos en acogimiento familiar, hijos de familias con una renta per cápita familiar inferior a 4.260 euros e hijos de familias de integrantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ninguno de los requisitos es ser hijo de inmigrantes en situación irregular.

Tampoco en Barcelona tienen preferencia los hijos de inmigrantes sobre los hijos de españoles para percibir una beca comedor. Como señala el Ayuntamiento de Barcelona, de quien dependen las becas comedor de la ciudad, estas van destinadas a familias con bajos ingresos y señalan como requisito para percibirlas no superar una cantidades específicas, como 10.981,40 en el caso del sustentador principal. Entre los requisitos para percibirla no se señala en ningún momento ser hijo de personas inmigrantes.

En el caso de la Comunidad Valenciana, que ofrece las becas a nivel autonómico, también es falso que “los hijos de extranjeros, aunque sean ilegales, tienen preferencia a la hora de percibir becas de comedor”. Entre los criterios de valoración para percibir esta ayuda están la renta anual disponible per cápita, que dependiendo de la cuantía supondrá entre 1 y 20 puntos para acceder a la ayuda, y circunstancias sociofamiliares, entre las que se encuentra ser refugiado, que sumará 1 punto. Ser hijo de inmigrantes ilegales no es uno de los requisitos.

*Hemos iniciado una investigación junto a la Fundación Pluralismo y Convivencia para estudiar los bulos que afectan a minorías étnicas y religiosas. Si perteneces a un colectivo afectado, si eres experto en la temática o te llega algún posible bulo relacionado con ello, escríbenos a migracion@maldita.es o pregúntanos por WhastApp al +34 644 229 319. Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.