En directo

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado hoy que su partido siempre ha defendido "la igualdad" y que ayer sufrió "una dosis de politización" cuando le increparon en la manifestación.

El día de hoy era para reivindicar respeto, igualdad y, sobre todo, libertad.



Sois los de siempre, hoy disfrazados de feminismo.



He tenido que decir más fuerte que vuestro odio no me representa, ni me condiciona, ni me limita. #DiadelaMujer pic.twitter.com/931gxqUbb2