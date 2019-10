Nobel de Economía para Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer por su trabajo contra la pobreza global

El premio nobel de Economía de 2019 se ha concedido al indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo y el estadounidense Michael Kremer "por su enfoque experimental sobre el alivio de la pobreza global". Duflo es la segunda mujer que gana este galardón, y la más joven (46 años) que lo ha conseguido.

"Espero que demostrar que es posible para una mujer tener éxito y ser reconocida por su éxito inspire a muchas, muchas otras mujeres a continuar trabajando y a muchos otros hombres a concederles el respeto que merecen", ha dicho Duflo en el acto en el que se ha anunciado este premio.

Con este galardón se cierra la ronda de anuncios de los Premios Nobel, que la semana pasada se concedieron en las disciplinas de Medicina, Física, Química, Literatura (de 2018 y 2019) y de la Paz.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrizepic.twitter.com/SuJfPoRe2N