Red Eléctrica planea duplicar sus inversiones con cargo a la tarifa de la luz

Red Eléctrica de España (REE) prevé unas inversiones en la red de transporte de electricidad (con cargo a la tarifa de la luz) de unos 7.000 millones de euros para el periodo regulatorio 2020-2025, lo que supondrá "casi duplicar el ritmo" de las inversiones de su vigente plan estratégico, según ha señalado este martes el presidente no ejecutivo del acompañía, Jordi Sevilla, en un encuentro con los medios en la sede de la empresa en Madrid.

Sevilla no ha precisado qué subida de los peajes (parte regulada del recibo de la luz, que suponen en torno al 35% del total de la factura doméstica) implicaría ese aumento de las inversiones en la red de transporte, que es una actividad regulada que sufragan los usuarios. Pero sí ha recalcado que "el problema" de la subida de la luz "no está en Red Eléctrica", cuyo coste en la factura del usuario ha cifrado entre el 4% y el 4,5%, y ha apuntado al mercado mayorista de electricidad donde las comercializadoras eléctricas compran la energía a las generadoras, y en el que REE no participa.

El exministro ha vinculado ese aumento de las inversiones de la empresa al necesario despliegue de la red de alta tensión que será necesario para integrar la potencia renovable prevista para los próximos años, en el marco de los compromisos de reducción de emisiones de la UE hasta 2030.

Esas inversiones son la principal "prioridad" que se ha fijado Sevilla tras llegar el pasado julio a la presidencia de la empresa, cuyo mayor accionista es el Estado con el 20% de las acciones. Así, REE está pendiente de que se fije la rentabilidad de sus actividades reguladas para el próximo periodo regulatorio. La propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es del 5,47% y REE ha pedido elevarla a entre el 6,2% y el 6,4%, lo que supondría recibir unos 120 millones más al año.

Lo que no es una prioridad para Sevilla es la compra de la compañía de satélites Hispasat, que ya fue aprobada por el consejo de administración y la junta de accionistas de REE durante la presidencia de José Folgado, antecesor del actual presidente. La operación "tiene sentido" y complementar la pata de telecomunicaciones de la compañía "no es un disparate en absoluto", ha dicho Sevilla. Pero "no es mi prioridad". Y menos "a cualquier precio", ha señalado.

El exministro ha avanzado que REE ya ha reclamado al Ejecutivo que establezca "una tramitación excepcional, extraordinaria y acortando plazos para todo lo que tenga que ver con inversiones vinculadas a la Transición Energética", de cara a la nueva potencia renovable que se va a instalar en España en los próximos años para cumplir con sus objetivos de descarbonización.

Según Sevilla, el tiempo apremia. Aunque "no partimos de cero", el esfuerzo previsible para estos próximos años "es muy grande" y los plazos para tramitar las redes necesarias para evacuar la energía de cada nueva planta de generación "están en no menos de tres años" cuando "lo razonable sería reducirlo a la mitad". Según Sevilla, hay "algún ejemplo" en el que la demora supera los 10 años. Se trataría de que "el Gobierno nos facilite los trámites y evite la situación que ya ha sucedido en el pasado de que haya permisos que se bloqueen".

Sevilla, que ha descartado un troceo de REE en dos empresas separadas (operador del sistema y transportista), se ha referido así a la nacionalización de la empresa que ha pedido en el Congreso Podemos, principal socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez: "Si tienen 8.000 millones y mayoría suficiente del parlamento lo podrán hacer y cometerán uno de los mayores errores de la historia política".