Unidos Podemos critica que el Gobierno presente los Presupuestos sin aprobar el control al precio del alquiler o de la luz

Unidos Podemos mete presión al Gobierno horas antes de que el Consejo de Ministras apruebe este viernes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año 2019. El grupo confederal critica que se vaya a presentar esta ley sin haber aprobado todas las medidas incluidas en el pacto presupuestario, lo que incluye el control de los precios del alquiler, de la electricidad o los subsidios por desempleo para mayores de 52 años.

"No nos parece serio", ha asegurado Pablo Echenique tras una reunión con Hacienda en el que se ha planteado el borrador de presupuestos. "El caso es en que estas medidas enfocadas a mejorar la vida de la gente hay pocos avances e incluso hay incumplimientos a día de hoy", ha asegurado el responsable de organización de Podemos.

Unidos Podemos ha mantenido una reunión este jueves de más de tres horas con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para vigilar el nivel de cumplimiento de ese acuerdo presupuestario, antes de que el Gobierno apruebe este viernes en el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

A este respecto, la formación morada ha informado en un primer momento de que la "visión general" de toda la información que les ha proporcionado Hacienda sobre las cuentas públicas "parece adecuada". No obstante, el secretario de Organización y Acción de Gobierno, Pablo Echenique, ha aclarado después que el Ejecutivo sigue sin garantizar el cumplimiento de algunas medidas extrapresupuestarias que consideran imprescindibles para dar su apoyo a los Presupuestos.

En concreto, el grupo confederal considera que el Gobierno tiene que avanzar en la implantación de estas medidas que no están incluidas en la ley de Presupuestos Generales del Estado pero que sí figuran en el acuerdo presupuestario que sellaron Gobierno y Unidos Podemos. "Hasta que estos compromisos no sean firmes, no nos parece serio que el Gobierno presente los presupuestos", ha señalado Echenique. Por ello, defienden que tiene que aprobarse antes del debate parlamentario.

El representante de Podemos argumenta que si esto se produce, "como esperamos que así sea", Unidos Podemos votará a favor de los presupuestos porque supondrían "mejoras que mejorarían la vida de la gente" y porque de lo contrario se abrirían "escenarios políticos muy preocupantes, en los cuales los reaccionarios pueden llegar al Gobierno y hacernos retroceder décadas en derechos sociales y civiles".

Echenique defiende que no se trata de que estas medidas sean líneas rojas para la formación, sino que estaban ya incluidas en el acuerdo y que, por lo tanto, ya fueron negociadas. El dirigente considera que estas medidas "extrapresupuestarias" incluidas en el acuerdo contempla también la reforma del código penal en materia de violencia machista, la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas o derogar "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral de 2012.

Así, Echenique ha argumentado tras la reunión que el grupo parlamentario de Unidos Podemos "seguirá trabajando para que estas medidas estén puestas en pie y hasta que los compromisos sean firmes". El grupo confederal es el principal socio del Gobierno en materia presupuestaria, antes de concretarse la posición que tomarán los partidos nacionalistas.