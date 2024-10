Cuatro tendencias de otoño/invierno fáciles de llevar y perfectas para renovar armario

El otoño acecha y el ciclo no se detiene; los días empiezan a ser más cortos, las temperaturas más bajas y es el momento de guardar los bañadores y sacar las gabardinas. También va siendo hora de echar un vistazo al armario y pensar en qué se queda, qué se va y qué se debe renovar o qué queremos incorporar. El mejor consejo es elegir bien, nutrir el ropero con prendas de calidad y que aseguren la clave del éxito: el equilibrio perfecto entre prendas de fondo de armario y tendencias de temporada. Con esa premisa, analizamos cuáles son las cuatro tendencias más relevantes de la temporada que permitirán ir a la moda y hacerlo de forma versátil y eficiente.

El estampado 'animal print', el comodín perfecto

Podemos apostar por esta camiseta de manga larga con frunce de Woman El Corte Inglés, este vestido de manga larga de Easy Wear, esta falda de Sfera o incluso estas bailarinas de Brownie. Podemos combinar estas prendas entre sí para obtener looks más atrevidos, u optar por un estilo básico que siempre nos saca de un apuro.

Vuelta a los 70 con el espíritu 'boho-chic'

En este caso, esta tendencia que evoca el espíritu libre y el hedonismo de los años 70 viene de la mano de Chloé y de Chemena Kamali, su directora creativa. Y no son pocas las que han abrazado este estilo, desde actrices como Sienna Miller y Daisy Edgar-Jones hasta la cantante y compositora Florence Welch, la it girl británica Poppy Delevingne o la influencer española María Pombo. Aquí destacan los tejidos fluidos, las transparencias y las siluetas desahogadas que pueden integrarse a la perfección a través de camisas con detalles bordados en tonalidades suaves y neutras como la de Lloyd's, faldas fluidas de estampados florales como la de Southern Cotton o vestidos cortos como el de Green Coast en color vino. Y si se prefiere optar por los accesorios, nada como un bolso de ante con flecos como el de Latouche o los zuecos de Mustang, perfectos mientras el calor no se despida del todo.

Siempre cuero

Este tejido es un clásico que difícilmente sale de los armarios y por eso diseñadores y marcas como Gucci, Tom Ford, Saint Laurent o Prada lo incluyen en sus colecciones de este otoño/invierno. Lo cierto es que en este 2024 su monopolio se hace aún más evidente si se observa la temporada de premios y alfombras rojas. Figuras como la cantante Dua Lipa, las modelos Hailey Bieber y Alexa Chung han elegido prendas de cuero para dotar de un plus de personalidad a sus looks. Para incorporarlo las opciones son casi infinitas, desde una biker para toda la vida, como la de Woman El Corte Inglés a una falda midi de Tintoretto que permite dar un toque más cañero al vestuario. Y si se quiere un total look en cuero se puede combinar unos pantalones rectos con bolsillos de Yas con una camisa holgada de Calvin Klein y la gabardina en verde caqui con cinturón ,de Tintoretto.

Todo al rojo

No cabe duda de que el rojo es uno de los colores con mayor presencia en los armarios por su capacidad única de empoderar y dotar de magnetismo cualquier atuendo. Y no es una cuestión solo de vestidos perfectos para las bodas de otoño como el vestido de twill de seda con estampado floral, de Mirto, sino también de básicos como la blusa de manga larga de Woman El Corte Inglés, los vaqueros rectos de Easy Wear o el jersey de punto fino con escote en pico de Sfera. Y para demostrar que el rojo en el calzado también es esencial, nada como unos botines de piel rojo vibrante de Camper.