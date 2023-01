‘La provincia que sabe’, el distintivo del buen sabor y del buen hacer en la gastronomía coruñesa

No hay duda de que de los muchos encantos de los que puede presumir Galicia, el gastronómico es uno de los más referenciados. No en vano, cuenta con nada menos que 16 restaurantes con estrella Michelin dentro de sus fronteras y algunos de los platos más reconocidos de la cocina española. Y no es de extrañar porque, más allá del pulpo a feira, de los pimientos de padrón, del lacón con grelos o de su espectacular marisco, en Galicia la vida se desliza alrededor de las tradicionales lareiras —las chimeneas u hogares que se encontraban en la cocina—, con una buena conversación y una deliciosa comida.

Es por esto que la Diputación de A Coruña se ha propuesto que la gastronomía típica sea apreciada como se merece. Conscientes de lo privilegiado de sus productos, han lanzado la iniciativa La provincia que sabe con el fin de identificar por una parte la excelencia de los productos agroalimentarios y de la gastronomía de la provincia así como la maestría y la experiencia que reside en las cocinas de los restaurantes de la región.

La provincia que sabe pretende que los turistas tengan una referencia para localizar aquellos lugares que priorizan la calidad y el compromiso con el territorio y la propia comunidad local. Por eso este distintivo nace con el afán de convertirse en un único recurso que unifique los criterios de búsqueda de los viajeros que buscan consumir de manera sostenible y otorgando un valor real a la experiencia gastronómica. Así reunirá también a productos o establecimientos que ya cuenten con algún certificado de calidad homologado como por ejemplo pueden ser las Q de calidad, los reconocimientos de Galicia Calidade así como productos que se recojan en los ámbitos de las Indicaciones Geográficas Protegidas o las Denominaciones de Origen.

“Queremos que cuando el público escuche La provincia que sabe, de todos los territorios posibles, piense automáticamente en A Coruña”, afirmó el vicepresidente y diputado de Turismo, Xosé Regueira, en la presentación de esta iniciativa que tuvo lugar, como no podía ser de otra manera, durante el Galicia Fórum Gastronómico celebrado en A Coruña. “Partimos de un lema ya conocido en el ámbito de la promoción gastronómica, aprovechando la idea de saber y sabor, y la utilizamos para que cada vez que se hable del producto gallego que sabe se identifique de manera instantánea con la provincia de A Coruña y con la excelencia tanto de los productos como del buen hacer de los cocineros y cocineras”, puntualizó Regueira.

Una iniciativa integradora

El objetivo de esta campaña en primer lugar es llegar a un sector del turismo cada vez más interesado en las experiencias gastronómicas y que, además, no depende de las estaciones. “Un perfil turístico exigente, que sepa valorar la calidad y la esencia del producto que ofrecemos e incluso que sea capaz de moverse por el territorio en las diferentes temporadas buscando una experiencia gastronómica de calidad y de temporada”, señalaba Regueira.

Para ello, esta iniciativa se dirige a los profesionales de la distribución, la hostelería y la restauración, pero también a los clubs de productos gourmet y al comercio online con la intención de agrupar bajo un mismo paraguas no solo restaurantes o establecimientos hoteleros sino también empresas de transformación o distribuidoras que desarrollan su actividad bajo parámetros de sostenibilidad y calidad. De esta forma, unificar un tipo de prácticas que, en los distintos eslabones de la experiencia gastronómica, responden a parámetros de proximidad, sostenibilidad, economía circular y, por supuesto, calidad certificada.

La Diputación de A Coruña señala entre las ventajas para formar parte de esta iniciativa el hecho de formar parte de un sello de promoción que identifica iniciativas agroalimentarias y gastronómicas con un plus de excelencia y que están situadas en el marco de la provincia de Coruña. De esta forma, estos establecimientos podrán formar parte de un circuito de promoción de la propia Diputación tanto en foros como en distintos certámenes especializados que tengan lugar en la misma Galicia pero también en el resto de la Península.

“La campaña de imagen promocional le aportará visibilidad a las marcas territoriales, les dará soporte para llegar al cliente final y reforzará las líneas de producto”, aseguró Regueira. Por ello, la propia Diputación de A Coruña ofrecerá a las empresas que participen de esta iniciativa el material necesario que permita identificar correctamente su pertenencia a esta campaña. Así, la excelencia no pasará desapercibida.