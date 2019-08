Diputación Cáceres pide ayuda estatal para luchar contra la despoblación

El diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible y Juventud y portavoz de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reivindicado una "postura contundente" y una mayor inversión estatal en la lucha contra la despoblación.



"Creemos que esa es la línea que tiene que seguir el Gobierno, tomarse en serio la problemática de la despoblación, porque muchas veces hablamos de los problemas de Barcelona y de Madrid, parece que solo suceden allí las cosas, y se olvidan los problemas de las medianas provincias", ha expuesto el portavoz provincial en rueda de prensa.



Los colectivos de la España vaciada abordaron esta semana con Sánchez la posibilidad de descentralizar las instituciones y trasladarlas desde Madrid a otras provincias como medida para combatir la despoblación de estas zonas.



Preguntado por esa posibilidad, Sánchez Cotrina ha dicho que va en la "línea de esperanza", de "esa luz al final del túnel que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo".



"Nosotros solos no podemos -combatir el despoblamiento-, necesitamos ayuda del Gobierno de España y de las instituciones europeas, ha subrayado el portavoz de la Diputación de Cáceres.



Así, ha recordado la concentración de regiones del interior de hace unos meses en Madrid para reivindicar su visibilidad, inversiones y oportunidades de desarrollo, y ha recalcado que esto tiene que ir "ligado a la inversión" y a la "justicia territorial", en lo que entraría la deuda” en infraestructuras ferroviarias con Extremadura.



"Partimos de que hace treinta años no teníamos ni agua corriente en los pueblos ni las calles asfaltadas. Se ha hecho un buen trabajo desde la Junta, pero no es suficiente; reivindicamos más inversión desde el ámbito estatal", ha expuesto.



En este sentido, ha valorado distintos proyectos de desarrollo para atraer a nuevos pobladores, como la última convocatoria nacional que ha presentado la Diputación de Cáceres, por un valor de dos millones de euros, destinada al emprendimiento, la formación y el apoyo a las empresas en las zonas rurales.



"Tenemos que presentar el mundo rural como una oportunidad donde poder invertir", ha dicho Sánchez Cotrina, para quien desde las instituciones se debe "facilitar la vida a la gente y hacerlo de una manera sencilla, agilizando los trámites burocráticos para emprender en el mundo rural y poder instalarse".



Además, ha recordado que la Diputación Provincial ha puesto en marcha ayudas a la vivienda y el emprendimiento para mayores de 35 años en el mundo rural, entre otras medidas para evitar la disminución de habitantes en los pueblos de Cáceres.