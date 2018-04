Tachan de "clasista e improvisado" restringir el aparcamiento en la Alcazaba pacense

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha tachado de "clasista" e "improvisada" la decisión del Ayuntamiento de Badajoz de restringir el aparcamiento en la zona de la Alcazaba.



En un comunicado, Cabezas ha dicho que el equipo de Gobierno municipal "ha pasado del descontrol más absoluto en la zona a una testarudez intransigente en la delimitación de espacios en el principal monumento de la ciudad".



En su opinión, la "rectificación exprés" del Gobierno local, que "permite ahora estacionar junto al Arqueológico a trabajadores de contratas", es "una demostración de que la primera determinación no estaba suficientemente madurada".



El PSOE no cree que la "arbitraria decisión" del Ayuntamiento de distribuir de una determinada manera los aparcamientos en la Alcazaba fuera "una decisión de consenso con el Museo Arqueológico, la Facultad de Documentación y Comunicación y la Biblioteca de Extremadura".

A bocajarro

A su juicio, fue una propuesta que "lanzó a bocajarro el PP" que "no pudo ser meditada por estas entidades con detenimiento ni les permitió plantear una alternativa".



Para los socialistas, no habilitar "todos los aparcamientos para todos" convierte la decisión en "clasista" y "elitista", y, por lo tanto, es "un error" de un gobierno que "se mueve por impulsos y por cabezonería, más que por solucionar un problema que ahora mismo no existe".



El Grupo Municipal Socialista pedirá también el informe de los técnicos sobre los costes y el análisis del servicio del autobús gratuito que se habilitará.



Desde el PSOE entienden que "los aparcamientos no debieran darse en la Alcazaba de Badajoz, y tendrían que restringirse en todo el monumento", algo que "se producirá cuando se recuperen todos los espacios interiores".