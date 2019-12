Vara habla en su discurso de Navidad de un nuevo Plan de Empleo con sindicatos y empresarios

El presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, en el discurso de Navidad lanzado este año desde la plaza porticada de Garrovillas de Alconétar (Cáceres), ha dicho que el empleo es la prioridad de su gobierno, y que aunque con mayoría absoluta tras las elecciones autonómicas últimas, quiere gestionar la región “con ayuda de todos”.

En la línea del empleo ha recordado en la noche de este lunes que hoy hay 50.000 desempleados menos, 50.000 parados menos que hace cinco años, pero todavía son muchos, lo cual le hace no conformarse y huir de la autocomplacencia.

“Vamos a intentar en los primeros meses del año con los agentes sociales en el Parlamento de Extremadura”, ha dicho en un discurso difundido por Canal Extremadura, “llegar a acuerdos para desarrollar un nuevo Plan de Empleo que permita seguir reduciendo el que es nuestro principal problema y el principal problema para el desarrollo de esta región. Cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando de autónomos, estamos hablando de pequeña y mediana empresa, estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de empresarios y emprendedores, estamos hablando de la gente que son los que producen y generan el empleo y al lado de los que tenemos que estar. Son cooperadores necesarios para el progreso y el desarrollo de esta tierra”.

Ecología

Por otro lado, también por delante el objetivo de la lucha contra el cambio climático, uno de los principales problemas que el mundo tiene y “nos va a condicionar de manera severa nuestras vidas. Si no queremos que dentro de 15 años haya 250 millones de personas que tienen que abandonar sus casas porque van a ser inundadas, tenemos que reaccionar. Reaccionar significa un Plan de Energía y Clima que vamos a desarrollar también en Extremadura de aquí a la primavera para presentarlo como un objetivo de los próximos años”.

Quiere que Extremadura sea la región de España donde más energía renovables haya “y me comprometo a que eso sea una realidad en el futuro”.

Vivienda

Hay que hacer posible que la vivienda sea algo que se convierta en un verdadero derecho de la ciudadanía. La vivienda tiene que ser la quinta pata del Estado del Bienestar “y para eso tenemos que hacer posible que las familias extremeñas, que los jóvenes extremeños, que las parejas extremeñas, no tengan que dedicar más del 30% a financiar una en términos razonables. Ese tiene que ser un empeño que tengamos como región y que tengamos clarísimamente como país”.

Trenes, movilidad rural, gobernanza

Es Vara un firme convencido de que en este decenio próximo Extremadura tiene que conseguir que España “salde su deuda con nosotros”. España “está en deuda con Extremadura, está en deuda en materia de infraestructuras. Tenemos que reivindicar que, de una vez por todas, se acaben las obras del tren, se acaben las obras en las infraestructuras viarias y se acaben las obras en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras hidráulicas”.

La plaza única de Garrovillas con sus soportales, escenario de las reflexiones de Fernández Vara

No se trata de “gritar por gritar o de exigir por exigir, se trata simplemente de pedir lo que nos pertenece, lo que consideramos que es justo y lo que creemos que tenemos que tener como consecuencia de nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, hijos de la Constitución Española”.

En añadidura, “tenemos que ser conscientes de la cantidad de gente que en Extremadura vive en el medio rural y que precisa y necesita que le demos la oportunidad de poderse desplazar. Somos una región con algo más de un millón de habitantes pero con casi 400 municipios y si sumamos pedanías, poblados y alquerías. A toda esa ciudadanía le tenemos que dar una oportunidad de que se desplace de manera absolutamente regulada y organizada”.

En cuanto a la forma de gobernar, el presidente extremeño ha declarado que “lo dije bien claro y bien alto. Interpreto el mensaje que los extremeños me han mandado de mayoría absoluta para dialogar y para gobernar juntos, para dialogar y para discutir juntos, para dialogar y para ser capaces de encontrar puntos de encuentro. Por ahí es por dónde van a ir los tiros en los próximos años. Desde luego, ese es mi compromiso y va a seguir siendo mi verdadera vocación de futuro”.

La mujer

Hay un reto “cada día más compartido” que tiene que ver con esa parte de la igualdad de oportunidades directamente relacionada con la igualdad de género.

“La brecha entre hombres y mujeres sigue existiendo. Cuando antes hablaba de la necesidad de apostar por el empleo, más que en ningún otro ámbito hay que hacerlo en el ámbito de la mujer. Hoy tenemos en Extremadura un 15 % de paro masculino y un 25 % de paro femenino, por lo que está claro dónde hay que poner el énfasis y el acento principal.

Yo no me resigno a que sigamos viviendo en un país y en una región donde las mujeres son víctimas de la violencia de género. Es absolutamente imprescindible que lo que significó el 8 de marzo a lo largo de los últimos años, siga siendo una permanente presencia en la vida política y en la vida social de Extremadura”.

Demografía

Un desafío más en nuestro país, en nuestra región, “que es el demográfico. Lo que llamamos la despoblación, la España vacía y que tiene que ver con los resultados de la profunda evolución social que ha tenido Extremadura y España.

En el año 1960 en Extremadura nacieron 32.000 niños. En 1980, nacieron 16.000 y ahora nacen 7.700. En España en 1980, había 600.000 nacimientos y ahora 370.000. Tenemos un problema que tenemos que resolver y la solución pasa básicamente por tener muy claro que si España ha sido capaz, a pesar de esa caída demográfica, de aumentar su población, ha sido gracias a una migración ordenada”.

Se trata de ser capaces de “abrir nuestras puertas de manera ordenada para que venga gente a nuestro a nuestro país a vivir y a convivir con nosotros.

Al mismo tiempo, debemos facilitar todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral a las familias.

Pero no nos engañemos, si España y Extremadura han reducido drásticamente su natalidad a lo largo de los últimos 40 años, el problema no es solo la economía y el empleo; el problema también es un sistema de vida en el que no hay tanto tiempo para tener hijos”.