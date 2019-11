Bomberos de Badajoz alertan de que el número de efectivos es insostenible

La Asamblea de Bomberos de Badajoz alerta de que el número de efectivos con los que cuenta la ciudad a diario es ya ‘insostenible’. Pedirá al Ayuntamiento que implante medidas con urgencia.

Los pasados miércoles y jueves se contó con siete efectivos, uno de ellos para atender las llamadas recibidas en el parque, cuando el mínimo consensuado con el Consistorio era de 10 bomberos más un operador de comunicación por jornada.

Carlos Agama, integrante del colectivo, lamenta que durante los últimos meses no solo se ha convertido en habitual no contar con el mínimo de bomberos establecido, sino que cada vez es más frecuente disponer de ocho efectivos, o incluso no superándose los siete esta misma semana.

Advierte de que el actual número diario es ‘preocupante’, sobre todo cuando se produzcan situaciones complejas como el incendio acontecido en la panificadora 'El Nevero' el pasado septiembre y cuando haya distintos sucesos durante la misma jornada.

Descenso de trabajadores

El paulatino descenso de efectivos se produce porque los trabajadores solicitan los días libres pendientes de vacaciones o de asuntos propios no concedidos en meses anteriores, un 'derecho' que "tiene cualquier empleado" y ante el cual no hay capacidad de cobertura por parte de la administración.

La escasez de efectivos y la nula capacidad de maniobra para suplir estas situaciones y las bajas que puedan producirse son ya "preocupantes", ha insistido el representante.

Negociaciones con el ayuntamiento

Los bomberos esperan mantener la próxima semana una reunión con los responsables municipales, a los que se reclamará que el Ayuntamiento aporten soluciones a esta situación, pues en caso contrario se prevé abordar en una asamblea "si son necesarias tomar medidas".

"Si no se vislumbra un camino positivo a seguir por parte del Consistorio, se realizará una asamblea donde se abordará qué camino tomará por su parte la plantilla, pues ésta debe proteger sus derechos", ha subrayado.

La solución de la administración local pasa por impulsar procesos de selección que propicien aumentar la plantilla con nuevas plazas, lo que permitiría "solventar el problema de una vez por todas" después "de tanto tiempo".

Los bomberos entienden que estos incrementos de plantilla deben realizarse de forma "progresiva" pero "no se pueden demorar más".