El alcalde de Cáceres mantiene el ‘no’ a la mina de litio tras las modificaciones del proyecto inicial

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha reafirmado su oposición y la de su equipo a la mina de litio a cielo abierto en el paraje Valdeflores, pese a las modificaciones que la empresa promotora del proyecto ha presentado modificaciones.



Aunque la empresa ha presentado modificaciones, “no nos hacen replantearnos nuestra postura ni un ápice porque no hay cambios sustanciales. Seguimos diciendo no a la mina como ya dejó patente el año pasado nuestro ayuntamiento”, ha manifestado Salaya.



El alcalde ha destacado que es prioritaria la protección de la Sierra de la Mosca, "y es en eso en lo que estamos trabajando actualmente y no en otras cosas que van por el camino contrario a lo que buscamos". A su juicio, este proyecto "es nocivo por el sitio donde se quiere ejecutar".

"La verdadera mina es el turismo"

Ha insistido en que la “verdadera mina es el turismo” en la capital cacereña, y "es en eso en lo que estamos volcados, y aunque "necesitamos otras actividades económicas para la ciudad, estas tienen que ser compatibles tanto con la actividad turística como con la protección del Medio Ambiente”.



Estas declaraciones las ha realizado el alcalde después de que la empresa australiana Infinity Lithium, propietaria del 75 por ciento del proyecto (el otro 25 por ciento pertenece a Valoriza Minería, del grupo Sacyr), hiciera público ayer el estudio previo de viabilidad.