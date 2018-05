CCOO apoya la supresión de la ayuda del cheque bebé por considerarla ‘ineficaz y anticuada’

Piensa que el apoyo a la natalidad tiene que venir por otro tipo de vías, que favorezcan realmente la conciliación de la vida familiar y laboral. También la corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de tener descendencia, ha señalado el sindicato en un comunicado.

El sindicato CCOO respalda la decisión de la Junta de suprimir la ayuda a la natalidad conocida como cheque bebé, porque a su juicio era una 'medida ineficaz y anticuada'.

Recuerda que se trata de una medida que siempre criticó desde su creación por el Gobierno de Zapatero en el ámbito, nacional hasta su traslación a Extremadura por parte del Ejecutivo de Monago, y su continuación posteriormente en la región por parte de los socialistas.

El sindicato ha aplaudido que la Junta de Extremadura se haya "dado cuenta por fin de su carácter retrógrado y de su inutilidad". Defiende que esta ayuda directa que recibían las familias por nacimiento, adopción o acogimiento, era una "medida aislada y sin planificación".

"Empleos dignos, estables"

Frente a esto, aboga por que la administración adopte una política enérgica ante el reto demográfico del envejecimiento y la despoblación, pero no con este tipo de medidas de fomento de la natalidad que tienen poco impacto si no van acompañadas de otras que la apoyen de manera continuada en el tiempo.



"Está comprobado que para dar solución a estos problemas lo mejor es que haya empleos dignos, estables y no discriminatorios, que se despenalice la maternidad en el ámbito laboral; que se refuercen los servicios públicos de atención a la infancia; o que se lleve a cabo una configuración nueva de permisos de maternidad y paternidad", ha planteado el sindicato.



Todas estas cuestiones son las que tienen que articularse, a su juicio, en la Estrategia de Conciliación, que es una de las medidas que se incluyen en el Pacto Extremeño por la Igualdad, en el marco del proceso de concertación social abierto en la región, y que es urgente abordar.