El comercio de Cáceres amplía de nuevo los festivos tras la sentencia del Supremo

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la revocación que ejecutó la Junta de Extremadura contra la declaración de Cáceres como zona de gran afluencia turística. Se trata de una declaración que permitía la apertura de 16 domingos al año, y que el Ayuntamiento cacereño decidió impugnar en los tribunales tras ser retirada.

La decisión del Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, que también afectó a los municipios de Mérida, Moraleja y Badajoz, anulaba la posibilidad de que los establecimientos comerciales cuya superficie sea mayor de 300 metros cuadrados pudieran abrir los seis días festivos adicionales (primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre).



La declaración de zona de gran afluencia turística para los municipios citados la aprobó el Gobierno del PP de José Antonio Monago en 2013. La alcaldesa popular, Elena Nevado, ha tachado de "decisión unilateral" la revocación de la Administración regional en 2016, que el Ayuntamiento de Cáceres decidió recurrir en los tribunales, y la sentencia del TS "supone un varapalo a la Junta".

La sentencia

El fallo del Supremo anula una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que daba la razón a la Junta y añade que "debe rechazarse la interpretación que hace" el tribunal extremeño que "entiende equivocadamente que la Ley estatal de Horarios Comerciales no establece criterios vinculantes para la declaración de ZGAT".



Según la última sentencia, el TSJEx justifica de forma errónea "la legalidad de la decisión revocatoria impugnada porque se funda en la falta de nexo entre turismo y comercio efectivo". Para el TS "sucede, por el contrario, que la ley estatal ha establecido de manera taxativa que esta concurrencia obliga a la declaración de ZGAT a solicitud de los ayuntamientos".



Asimismo, el Supremo establece que "tal declaración supone la libertad de horarios" y que "la conveniencia de establecer tal libertad horaria no está abierta a una valoración sobre el impacto efectivo que pueda tener dicha declaración en el comercio del ayuntamiento solicitante", informa la Agencia Efe.



Al respecto, la alcaldesa ha aclarado en rueda de prensa que "la sentencia establece que la declaración de ZGAT no puede ser revocada, salvo que el Ayuntamiento solicite su revocación".

La alusión a Patrimonio de la Humanidad ha sido la que ha esgrimido el Ayuntamiento durante todo el proceso, ya que "la ley establece que la declaración UNESCO debe permitir esta amplitud de horarios".

"Una ventaja competitiva"

Nevado ha criticado que la decisión de la Junta "supuso cerrar la puerta a 700.000 turistas que recibe la ciudad al año y a miles de cacereños que realizan las compras fuera de Cáceres".



Asimismo, ha precisado que un 52 por ciento realiza compras fuera de la capital cacereña, y el 40 por ciento afecta al sector textil, con Salamanca como preferencia "ciudad Patrimonio que sí tiene esa libertad horaria".



Nevado ha insistido en que "ahora volvemos a tener una ventaja competitiva para tener un comercio innovador", y que se trata de una decisión que "beneficia al empleo". Para la alcaldesa "es una oportunidad que aprovecharán no solo las grandes superficies, es una oportunidad para la competitividad".