Si nadie le pone remedio, 7 años más de AFIS

Lo del AFIS en el aeropuerto de El Hierro parece haberse convertido en el castigo divino que la privatizada AENA quiere darle a una isla que quiere levantar la cabeza al mundo. ¿Se trata de una obstinación de un alto cargo del ente aeroportuario?; ¿de una estrategia teledirigida desde algún despacho ministerial?; ¿realmente representa algún ahorro de algo para alguien?; ¿qué otros intereses se pueden esconder detrás de esta obcecación a no eliminarlo?; ¿estará, como en casi todo, don dinero detrás?

Tanta Ley de Transparencia y Participación Ciudadana y nadie sabe a quién o quiénes le interesa seguir manteniendo la catalogación AFIS los fines de semana.

Alguien se ha preguntado el porqué las compañías aéreas no se unen a las demandas incesantes de El Hierro en la eliminación del AFIS y prefieren seguir dándonos un paseito gratis los fines de semana de casi diez minutos, gastando más combustible y contaminando nuestro espacio aéreo, ¿o es qué existe algún tipo de compensación o bono AFIS de descuento? No estaría de más que alguien se interesase por conocer cuánto cuesta CON o SIN operar en el aeropuerto de esta isla. ¿Ustedes me entienden, verdad?

Como se recordará Los Cangrejos fue convertido en agosto de 2010 por orden ministerial en un aeródromo sin control aéreo convencional donde Fomento solo asumía como obligatorio dar a los pilotos información básica para aterrizar o despegar, pero no las funciones o atributos de seguridad que lleva aparejado el servicio de control aéreo, incluyendo las de separación de aviones o la asistencia durante las delicadas fases de aproximación, aterrizaje o despegue.

La presión política ejercida en su día desde El Hierro logró que Fomento reconsiderara a los dos meses y parcialmente su primer objetivo del AFIS los siete días de la semana, dejándonos hasta hoy un sistema de control mixto en que de lunes a viernes tenemos control convencional y los sábados y domingos nos queda este sistema de información "mecanizada".

Pero es que la decisión de convertirnos en AFIS degradó en agosto de 2010 los aeropuertos de La Gomera y El Hierro y los excluyó de la práctica habitual de funcionamiento del resto de los aeródromos canarios, con servicio permanente de control aéreo y profesionales de tránsito aéreo que supervisan la posición de los aviones en ruta, se aseguran de separarlos y les dan asistencia en las fases de aproximación, aterrizaje y despegue.

En el caso de El Hierro, el AFIS delimitó para la isla espacio aéreo especial, de clase G (la clasificación más baja). Una zona de información de vuelos (FIZ, según sus siglas en inglés), técnicamente fuera del ‘espacio controlado’, donde solo se proporciona a los pilotos información básica para manejarse en sus aterrizajes y despegues (sin instrucciones ni asistencia de los controladores) y en el ámbito de la cual se aplican determinadas restricciones operativas.

Ahora nuestro gozo en un pozo porque AENA acaba de publicar en el BOE la licitación de los sistemas de control del tráfico aéreo del Aeropuerto de El Hierro, en el cual se deja claro, o por lo menos esa es la intención, que el sistema mixto ATC/AFIS siga vigente en la isla en los próximos 7 años, periodo de ejecución que oferta el gestor aeroportuario. Vamos a ver que va a pasar cuando se incorpore AIR Europa a las conexiones aéreas. ¿Tendremos aeropuerto y control suficiente para tantos aviones? Si nadie le pone remedio seguiremos siete años jugando en un campo de vuelo de 2ª División.