Carta abierta al señor Pradales desde la Ertzaintza

Señor Imanol Pradales:

Hace una semana, la persona que usted designó para la negociación en la Ertzaintza expulsó a Euspel de la mesa alegando que estábamos alimentando el conflicto y que somos “demasiado transparentes”, al trasladar al colectivo y a la opinión pública lo acontecido en la negociación.

Anteayer lunes, cerca de 4.000 ertzainas mostramos públicamente que esa decisión ha sido equivocada. Dejamos claro que la Ertzaintza quiere negociar. Que merece un acuerdo digno, que el conflicto seguirá hasta conseguirlo y que la transparencia entre las partes ha de ser total. Dicho de otro modo, los ertzainas rechazamos un acuerdo de mínimos, negociado a nuestras espaldas y que no cuente con el apoyo público y manifiesto de la gran mayoría. Un acuerdo para todos y apoyado por todos. En campaña electoral se utiliza a la Ertzaintza como arma política y se nos incluye en los discursos hablando de “modelo” o la tan cacareada “pata fundamental en el autogobierno vasco”. Sugerimos que entiendan que esta institución somos también un colectivo de miles de trabajadores y sus respectivas familias y que todos nosotros estamos descontentos; hartos de que se nos maltrate.

Hablan constantemente de la Ertzaintza, pero no se incluye en el discurso a los ertzainas. Nuestras reivindicaciones deberían ser cuestión prioritaria si se pretende evitar el colapso al que parecemos condenados. Porque ésa es la tendencia. Las decisiones políticas y operativas de los últimos años han provocado que la Ertzaintza viva hoy uno de sus peores momentos.

No se puede hablar de la Ertzaintza eludiendo el hecho de que el Gobierno vasco, en 10 años, ha reducido un 25% el porcentaje de su presupuesto que destina a Seguridad. Un presupuesto menguante que, además, no se consume completamente, “sobrando” 420 millones de euros de la Ertzaintza que no sabemos a donde han ido a parar.

Del mismo modo no se puede evitar hablar del problema de plantilla. Con un entorno donde la inseguridad aumenta, con crecientes y más graves delitos, el número de ertzainas disminuye. La Junta de Seguridad marca 8.000 ertzainas. Los puestos de trabajo y funciones se establecen para 8.000. El Gobierno vasco detrae del Cupo los sueldos para 8.000 y, sin embargo, tiene como objetivo una Ertzaintza con 7.300 efectivos. Es algo que sólo tiene sentido si atendemos a que somos los únicos funcionarios que no pueden negarse a hacer horas extra y que cobran menos por esas horas extra que por sus horas ordinarias. Abaratar el servicio a costa de la seguridad. Y sí, además de hablar de seguridad, formación y materiales, también se debe hablar de retribuciones; de lo que cobramos los ertzainas.

Es una reclamación perfectamente justificada si estudiamos la evolución de los salarios en las últimas décadas, o los ponemos en perspectiva con el de otros cuerpos de Policía. No es aceptable que la Ertzaintza, la única Policía integral de Euskadi, tenga prácticamente el peor salario de toda la Euskal Polizia. O que ya sea la Policía integral peor pagada del Estado.

Estos asuntos y no otros son los que preocupan a los ertzainas. Este es “el conflicto en la Ertzaintza”. Es ineludible que quien tome las riendas de esta institución asuma esta situación. No se puede pretender que una Policía funcione cuando el colectivo que la forma siente una total desafección por quienes les dirigen. E insistimos en que dirigir la Ertzaintza no se limita a decidir cuándo se carga en una manifestación. También se ha de procurar que todas las personas que hay detrás, tanto uniformados, como familiares, nos sintamos acogidos, valorados y respetados.

Eso es lo que miles de ertzainas reclamamos. Salir del abandono. Que se nos escuche. Sentarnos a negociar unas condiciones de trabajo que no han tenido mejoras reseñables desde hace casi 13 años. Unas mejoras como la jubilación, segunda actividad, carrera profesional o cambio de vestuario que, por otra parte, coincidieron precisamente con los tres años en los que el partido que usted se apresta a dirigir no gobernaba.

Asuma, pues, la situación y el propósito de enmendarla. Los ertzainas demandamos una negociación con contenido y transparente y no entendemos cómo desde el Gobierno que aún dirigen se nos da la espalda de este modo. El sentir de los ertzainas es claro. Anteayer lo demostramos en la calle. Ésta es una situación desagradable para todos; tanto para los políticos, como para los trabajadores, como para los ciudadanos para los que ambos trabajamos. Es momento de que ustedes, como responsables de la institución, vuelvan a emplazarnos a negociar. Estamos a la espera.