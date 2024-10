Un nuevo seminario Fernando Buesa aborda en Vitoria las herencias del franquismo y del terrorismo

Hay víctimas del franquismo y víctimas del terrorismo. Y, con el paso de los años y el esfuerzo de diversas instancias de la sociedad, se ha ido avanzando en el reconocimiento de su condición, de sus derechos y de la necsesidad de verdad, justicia y reparación. Pero, aun así, en ocasiones se ha buscado la confrontación de unas víctimas y otras, como si representaran dos planos enfrentados. “Como si unas y otras representaran cosas diferentes o incluso pertenecieran a campos políticos o ideológicos encontrados. Del mismo modo, la consideración de la naturaleza de sus respectivos victimarios, las intenciones políticas que anidaban tras de sus violencias, se ha tratado de diferenciar, como se ha querido hacer también con la denuncia de esos idearios criminales o con la necesidad de fundamentar una memoria común sobre los recuerdos del mal y del dolor producidos”, explican desde la Fundación Fernando Buesa Blanco, que dedica el XXII Seminario Fernando Buesa a esta cuestión.

Organizado en colaboración con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, las jornadas, tituladas 'Herencias del franquismo y del terrorismo. La consideración de sus memorias y sus víctimas', se celebrarán el 24 y 25 de octubre.

“Se trata de responder a la pregunta de por qué no tomamos por igual a todos los efectos a las víctimas del franquismo y del terrorismo. O si acaso hay diferencias de consideración o de trato que no se han tenido suficientemente en cuenta. Si habría que establecer alguna diferencia en cuanto a las políticas públicas de memoria. Si no son, como suponemos de partida, víctimas todas iguales en tanto que producto de proyectos criminales en la forma y totalitarios en su objeto político final”, se explica.

El programa

El seminario se celebrará en el salón de actos del Centro de Investigación Micaela Portilla del campus de Álava de la UPV/EHU, situado en la calle de Justo Vélez de Elorriaga, número 1, en Vitoria-Gasteiz. Para aquellas personas a las que no les resulte posible acudir, existirá también la posibilidad de seguir la retransmisión en directo a través del canal de YouTube de la fundación, en este enlace. El programa, que se puede consultar junto con otros detalles en este otro enlace, es el siguiente:

Jueves, 24 de octubre

10:00 - Apertura

Sara Buesa Rodríguez, vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco

José Antonio Pérez, secretario del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda

10:15 - Conferencia inaugural

Kepa Aulestia, escritor y analista político

Modera Sara Buesa Rodríguez

11:30 - Pausa-café

12:00 - 'Víctimas y memoria del franquismo y el terrorismo'

Eduardo González Calleja, catedrático de Historia Contemporánea, UC3M

Javier Gómez Calvo, investigador del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda

Sophia Baby, historiadora de la Universidad de Bourgogne, en Francia

Modera Sara Hidalgo, historiadora de la UPV/EHu

Viernes, 25 de octubre

9:00 - 'Víctimas vicarias de la democracia: ¿todas?, ¿siempre?'

Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea UB

Joseba Eceolaza, escritor y miembro de AFFNA 36

Fabián Laespada, exmiembro de Gesto por la Paz y miembro de Gogoan-Por una memoria digna

Modera Irene Díaz, historiadora del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda

10:30 - 'Políticas públicas de memoria'

Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática

Izaskun Sáez de la Fuente, del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto

María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco

Modera José Antonio Pérez, secretario del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda

12:00- Pausa-café

12:30 - 'Miradas desde las víctimas'

Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas

Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL

Ane Hidalgo, presidenta de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego

Ignacio Latierro, víctima del franquismo

Javier Olivera Díaz de Espada, nieto de José María Díaz de Espada, fusilado en 1937

Modera Óscar Beltrán de Otálora, periodista de 'El Correo'

14:00 - Clausura

Jesús Loza, del patronato de la Fundación Fernando Buesa Blanco

Antonio Rivera, director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda