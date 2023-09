El PSOE registra alegaciones a la reforma fiscal de Guardiola para evitar que beneficie “a los más ricos”

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado este miércoles ante la Junta una serie de alegaciones al decreto-ley de medidas fiscales propuesto por el Ejecutivo regional en las que plantea mantener el impuesto sobre el patrimonio y a viviendas vacías de grandes tenedores, entre otras modificaciones, para evitar que se beneficie a “los más ricos” mientras se “castiga” a la clase media y trabajadora.

Según ha explicado el secretario general del Grupo Socialista, Jorge Amado, antes de presentar el documento ante el Registro General de la Junta de Extremadura en Mérida, el Gobierno autonómico debe dar una respuesta antes de este jueves para cumplir con los plazos de tramitación del decreto-ley. Está previsto que la convalidación del decreto-ley 4/2023, de 12 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes, se celebre en el pleno de este jueves pero, para ello, la Mesa de la Asamblea debe dar una contestación previa sobre las alegaciones, ha señalado Amado.

La primera alegación presentada por los socialistas recoge el aumento del tipo de gravamen en 0,5% en los tramos superiores a los 60.000 euros frente al decreto que contempla una subida del 0,5% del tipo de gravamen de los tramos liquidables superiores a 20.200 euros, 24.200 euros y 35.200 euros. De esta forma, el PSOE quiere evitar “el perjuicio que las medidas de PP-VOX suponen para las clases medias y trabajadoras de Extremadura” mientras “favorecen fundamentalmente a las personas más ricas de la región”.

Asimismo, los socialistas reclaman la supresión de la bonificación del 100% propuesta por el Gobierno de coalición para fortunas superiores a los 2 millones de euros con el fin de “garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar los recortes que, por otro lado, ya se están produciendo en educación y sanidad”.

Rebajas a coches de alta gama

También piden que se mantenga el impuesto de matriculación a “vehículos de lujo o de alta gama” ya que, a su juicio, esta bajada no tiene repercusión en la economía real de los hogares ni en el sector del automóvil dado el escaso número de matriculaciones de este tipo de vehículos, no más de 350 al año, ha alegado.

Del mismo modo, defienden la supresión del impuesto sobre las viviendas vacías a grandes propietarios con el que se pretende “gravar el incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda por el hecho de mantenerlos desocupados de forma ininterrumpida”.

Por último, el PSOE reclama el aumento de las ayudas directas al sector de la cereza por un importe de 8 millones de euros, cantidad que ya ha consignado el Gobierno de España para el sector frente a la previsión de la Junta de Extremadura de 1,4 millones de euros, una cifra “a todas luces insuficiente”, ha criticado.

Modelo alternativo de los socialistas

“El Gobierno de María Guardiola, que alardeaba de transparencia, ha presentado estas importantes medidas fiscales como decreto y no como proyecto de ley” por lo que la presentación de alegaciones por vía administrativa es la “única alternativa para presentar nuestro modelo fiscal que es totalmente distinto al del PP”, ha manifestado Amado.

Frente al “decretazo fiscal de PP y Vox”, el PSOE ha presentado estas alternativas porque “somos un grupo parlamentario responsable, no como el PP en la anterior legislatura que votaba que no a muchos decretos pero no presentaba ningún tipo de alegación”, ha insistido Amado. A su juicio, la tramitación del mismo es una “auténtica chapuza que hicieron deprisa por tapar el escándalo” provocado por la supresión de la gratuidad de los comedores escolares.

El Ejecutivo regional “se tiene que dar mucha prisa en responder a estas alegaciones y esperemos que lo haga de forma argumentada y no como una mera chapuza”, ha concluido.