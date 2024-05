Investigan a la jefa superior de Policía de Extremadura por posible falsedad documental en una oposición

Un juzgado madrileño ha citado como investigada a la actual jefa superior de Policía de Extremadura por un presunto delito de falsedad documental relacionado con unas oposiciones de ingreso en el Cuerpo celebradas en 2018, cuando la comisaria era la responsable del área de Procesos Selectivos.

Según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha citado a la comisaria principal María Elisa Fariñas como investigada para el próximo 14 de mayo.

Se investiga si cometió un delito de falsedad documental al enviar un correo electrónico a uno de los aspirantes a unas oposiciones a la Policía Nacional convocadas en 2018. En esa convocatoria, un aspirante fue descartado en el reconocimiento médico y decidió recurrir por la vía de lo contencioso, logrando que un tribunal lo declarara apto en octubre de 2020, de forma que debió ser reincorporarlo automáticamente al concurso, según detalla El Confidencial.

El afectado asegura que esperó durante meses a que le comunicaran cuándo debía efectuar las siguientes pruebas, tras lo que preguntó por el proceso, y no fue hasta noviembre de 2021 cuando la División de Formación de la Policía le contestó por escrito que sí le habían notificado, ocho meses antes, que debía presentarse en cinco días para realizar el resto de pruebas. Le explicaron que como no había acudido le declararon no presentado y entonces debía volver a comenzar todo el proceso.

El aspirante presentó alegaciones y la actual jefa Superior de Extremadura, que en 2022 era jefa del Área de Procesos Selectivos de la Policía Nacional, respondió aportando una copia del supuesto correo electrónico de aviso y asegurando que también habían llamado al opositor para avisarle.

El denunciante optó entonces por iniciar un proceso penal por un presunto delito de falsedad documental, argumentando que ni había recibido ningún correo electrónico ni le habían llamado, y aportando un informe pericial que supuestamente demuestra que la impresión del correo electrónico aportado por María Elisa Fariñas fue modificado para simular su autenticidad.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha manifestado que “aún sin conocer” estos hechos, cree “firmemente en su inocencia, pues su alto grado de profesionalidad es magnífico”. A preguntas de los medios, el delegado del Gobierno ha incidido en que “está seguro” de la inocencia de María Elisa Fariñas.