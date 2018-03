La tercera jornada de 'Los oficios del cine' estará dedicada a la producción: con Manuela Ocón, Ernesto Chao y Agus Jiménez

El actor argentino Darío Grandinetti (Rosario, 1955) recibe el premio Ciudad de Huelva por su amplia carrera profesional. Este galardón, enmarcado en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (FCIH) quiere destacar el trabajo de un actor presente en más de medio centenar de largometrajes (algunos como Esperando la carroza, El lado oscuro del corazón o Relatos salvajes, trascendentales en la historia del cine argentino) y en muchas otras series de televisión y obras de teatro. Filamd.es entrevista a Grandinetti, que recientemente ha encarnado al líder de la iglesia católica en Francisco (2015) de Jorge Bergoglio, y de trabajar con Almodóvar en su última película Julieta, presenta en el FCIH Pescador de José Glusmán. Una historia intrigante en el mundo de un solitario personaje central alterado por la llegada de tres jóvenes para abrir un parador donde el trabajo de Grandinetti consigue crear una tensión creciente con pocas palabras.

Ignacio Gutiérrez (IG): Se cumplen 25 años de la película de culto El lado oscuro del corazón (Eliseo Subiela, 1992). ¿Supuso un antes y un después en tu carrera?

Darío Grandinetti (DG): Sí, de alguna manera sí. En cuanto a la repercusión internacional que tuvo la película sobre todo. Antes de eso también una prueba de confianza en mí mismo, siempre digo el guion se parecía a un recital de poesía no a un guion cinematográgico. Claro, el que me dio el guión era Subiela, entonces uno era capaz de imaginarse que allí había una película. Si el director hubiera sido otro yo probablemente hubiera dicho que no. Porque era muy arriesgado, porque yo no era capaz de ver qué película había allí. No era capaz de imaginarme el cine de eso que Subiela me acercó. Después de charlar con él no dude que si alguien podría hacer una buena película con eso, era él.