Libros para entender la historia

La Biblioteca Americanista de Sevilla (BAS) está presente en una de las vitrinas de SOMOS CSIC de la Casa de la Ciencia (CSIC-Sevilla) desde el 23 de abril, Día Internacional del Libro. Esta emblemática efeméride (día del fallecimiento de Shakespeare, Cervantes y del Inca Garcilaso de la Vega) ha servido para seguir difundiendo la riqueza bibliográfica y documental de esta biblioteca de investigación y patrimonial del CSIC, así como para dar a conocer sus diferentes proyectos de digitalización, conservación y restauración.

La BAS nace hacia 1943 como parte de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA), instituto fundado por Don Vicente Rodríguez Casado y que supone la vuelta al estudio del americanismo tras la Guerra Civil (1936-1939).

Como biblioteca de investigación, la BAS facilita distintos servicios de apoyo a la investigación: ayuda y asesora en todas las cuestiones relacionadas con la publicación en abierto y sobre Digital.CSIC, apoya a los investigadores en temas bibliométricos, facilita documentos localizados en otras bibliotecas del mundo y anualmente amplía su colección de libros, lo que permite mantener su pertinencia y apoyar las diversas líneas de investigación de la EEHA-IH.

La BAS, como biblioteca patrimonial, custodia alrededor de 25.000 volúmenes de obras anteriores a 1958 (4 ejemplares del siglo XVI, 30 del siglo XVII, 366 del siglo XVIII, 2.604 del siglo XIX, 23.143 hasta 1958, una completa colección de revistas desde principios del siglo XX y una colección de más de 300 mapas). En 2019, la REBIS (unidad del CSIC a la que pertenece la BAS) fue galardonada con el primer premio de calidad del CSIC gracias a un proyecto centrado en la colección de libros y materiales especiales más antiguos y raros: Preservación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico antiguo de La Biblioteca Americanista de Sevilla (BAS). En estos últimos cuatro años, siguiendo los objetivos marcados en el plan, se han adquirido 2.533 cajas de conservación a medida para los libros antiguos y deteriorados, se han restaurado 64 obras antiguas en riesgo de destrucción, se han digitalizado más de 1.184 ejemplares consultables a través de SIMURG y se han llevado a cabo diversas visitas, charlas y marcapáginas para poner en valor y difundir los tesoros custodiados.

Dentro de la Biblioteca existe otra parte fundamental, aunque independiente por la naturaleza diferente de los documentos que custodia: el Archivo de la EEHA. Este archivo está formado por los Archivos Históricos de la EEHA y de su Biblioteca, los archivos privados de Francisco de las Barras y Aragón, Vicente Rodríguez Casado, José Antonio Calderón Quijano y Francisco Morales Padrón. El archivo está inmerso en el trabajo previo a su apertura: organización, descripción y digitalización, tareas necesarias para facilitar una correcta identificación y acceso a los documentos.

Se puede decir, pues, que la Biblioteca Americanista de Sevilla (BAS-REBIS-CSIC) ocupa un papel fundamental para avanzar en la investigación y conocimiento de América desde variadas perspectivas.

En la vitrina de SOMOS CSIC se encuentran representadas las distintas áreas de trabajo y colecciones bibliográficas y documentales de la BAS. En la primera balda se podrán ver los diversos temas de investigación que estudian los usuarios internos a través de algunos de los libros publicados por investigadores de la EEHA con temas tan variados como indigenismo, utopía, literatura latinoamericana en países socialistas, historia colonial y cartografía, mujeres y el exilio, etc. En la siguiente balda se muestra un original de la conocida como “Brevísima” del sevillano fraile, antes encomendero, Bartolomé de las Casas (Casas, Bartolomé de las, Brevissima relación de la destruyción de las Indias (Barcelona: Lacaualleria, 1646). Sign.: E-2A/30016). Se trata de un libro publicado en el siglo XVI que volvió a imprimirse en el siglo XVII. Obra fundamental en la historia de América y de los derechos humanos. La tercera balda se dedica a la colección de los materiales especiales que custodia esta biblioteca, concretamente a las láminas calcográficas (realizadas con planchas de cobre) que acompañaban al libro de James Cook Voyage dans l'hémisphère austral, et autour du monde" : fait sur les vaisseaux du roi, l'Aventure, & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775. Cook (1728-1779), explorador y cartógrafo, fue el primer europeo en circunnavegar Nueva Zelanda (”Femme de l’isle de Ste. Christine“. Lámina de Voyage dans l'hémisphère austral, et autour du monde, James Cook (París: Robert Benard, grab., Hôtel de Thou, 1778). Sign.: E-7C-C/138).

La BAS, junto con la British Library y la Biblioteca Nacional de Australia, es de las bibliotecas que más láminas de este tipo custodia entre us fondos. Finalmente, la última de las partes de la vitrina se ha dedicado a su archivo histórico, concretamente a uno de los documentos que atestiguan la fundación de la EEHA en 1942 (Comunicación por parte del Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Enseñanza Universitaria, al Ilmo. Sr. Director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, de las creaciones de cátedras de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. Firma, Vicente Rodríguez Casado. Madrid, 28 de diciembre, 1942. SE-AREBIS: AEEHA/EEHA/001/01. Doc. 3) y, por otra parte, se muestran dos grupos de documentos del sevillano Francisco de las Barras y Aragón, hombre polifacético (científico, político, historiador, etc.) que donó parte de sus documentos a este archivo. Los que aquí se pueden ver son el manuscrito de una de sus publicaciones (utilizaba todo tipo de papeles de diverso tamaño: facturas, sobres, servilletas, etc.) junto con el mismo escrito ya mecanografiado (Francisco de las Barras de Aragón. Papeles y notas de trabajo. «Don Jorge Juan en Marruecos». «Grandes viajeros españoles del S.XVIII» Sevilla, c. 1940-1950.SE-AREBIS Francisco de las Barras: AEEHA/001/016/5 y AEEHA/001/016/6).

Las obras estarán expuestas hasta mediados de julio y a lo largo de estos días, se cambiarán algunos de los originales, de manera que será posible ver otras dos láminas del siglo XVIII del libro de James Cook (Cartela: “Homme de l'Isle de Pâques; Cartela: ”Otago, Chef de l’Isle d’Amsterdam“) así como el libro original de otro sevillano ilustre, Nicolás Monardes, primer médico y botánico que utilizó plantas del Nuevo Mundo con fines medicinales (Monardes, Nicolás. Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (Sevilla: Alonso Escriuano, 1574). Sign.: E-1A/106013). Estos cambios permitirán un mayor conocimiento sobre el patrimonio custodiado por la BAS, así como asegurar la conservación de estos valiosos originales.