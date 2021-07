El cine andaluz desembarca en Cannes

Andalucía regresa a Cannes. Tras una accidentada edición profesional en 2020, celebrada de manera virtual y con el golpe de la pandemia, los profesionales andaluces vuelven a pisar la moqueta del Marché du Film cannoise.

Lo hacen con la artillería completa: de manera presencial, virtual, a través de sus agentes de ventas y con el habitual stand (y apoyo) de la Andalucía Film Commission... y hasta con película en sección oficial.

La revista Variety ya ha subrayado en un artículo que España llega al mercado audiovisual de Cannes con un "robusto catálogo de proyectos en desarrollo y finalizados", destacando títulos como el último largometraje de Manuel Martín Cuenca, La hija (La Loma Blanca), las comedias Con quién viajas (Álamo Producciones), Operación Camarón (La Pepa Films) o Contando ovejas (La Nube Películas) y el cine negro de Hombre muerto no sabe vivir (Ezekiel Montes), que acaba de estrenarse en salas de cine españolas.

Aline en Sección Oficial

Además, dentro de la programación del Festival de Cannes, Aline (Valérie Lemercier), el biopic francocanadiense sobre Céline Dion rodado, en parte, en Andalucía por Áralan Films, celebrará su premier mundial en Sección Oficial fuera de Competición.Las productoras andaluzas cuentan en el importante mercado de la Costa Azul con el apoyo de la Andalucía Film Commission (AFC), dirigida por Piluca Querol. El organismo dispone de un espacio para la promoción de Andalucía en el Pabellón de España, Cinema From Spain, bajo el paraguas de Spain Film Commission y el ICEX.

"El regreso al formato presencial permitirá poder mantener reuniones con importantes representantes del audiovisual internacional y participar en los distintos encuentros organizados por el Festival", destacan.

Sobre la moqueta del Marché se encuentran algunos productores como Antonio Pérez (Solas), que tiene en desarrollo Jesucristo Flamenco, un musical dirigido por el cineasta andaluz más taquillero de la historia, Javier Gutiérrez. Presentado en el Festival de Málaga y con exclusiva en Variety, se trata de un ambicioso proyecto con Arcángel como protagonista y guion de Juan José Téllez y Pepe Begines.

Buenos resultados

En la parte virtual, la AFC señala que el espacio online "dio muy buenos resultados permitiendo compartir información y realizar encuentros y reuniones. De la mano del ICAA, Andalucía dispone de una sección dentro de este espacio con información sobre incentivos, ayudas, rodajes, talentos, localizaciones y todas las ventajas de rodar en Andalucía".

Aprovechando las ventajas del mercado virtual, la distribuidora de cortometrajes y documentales Agencia Freak o la productora de Ezekiel Montes participan de manera online, así como una misión de Extenda, la agencia andaluza de promoción mercado exterior de la Junta de Andalucía, con productoras andaluzas como Jur & Jur, No Ficción (José Carlos Conde), Esperpento Films o Pecado Films.

"Una excelente ventana"

Araceli Carrero, productora fundadora de Esperpento, que cuenta en su catálogo con obras terminadas como Calor infinito o Los ángeles eternos y proyectos en desarrollo como Ocaña, On the Go y la serie Share Ware, subraya que su productora "esta posicionándose en rodajes o coproducciones con equipos de otros países que vienen a Andalucía a rodar, por lo que Cannes es una excelente ventana al mundo donde compartir o filmar juntos nuestras historias".

En el caso del distribuidor Millán Vázquez, fundador de la agencia de distribución Freak, el mercado cannoise "es mucho más que un mercado. Es una suma de espacios y actividades diversas que, bajo el paraguas de Cannes, ofrece importantes oportunidades de networking especializado con agentes de todo el mundo. Para Freak es fundamental participar en Cannes Docs y Short Film Corner, porque nos permite conectar con programadores internacionales a los que ofrecer los nuevos títulos en distribución".

"Una experiencia positiva"

Por su parte, José Alba, creador de la productora Pecado Films (Viaje al cuarto de una madre, Sevillanas de Brooklyn), llega a Cannes con Animal/Humano en la cartera para ventas internacionales y "otros proyectos en desarrollo, para buscar tanto coproducción, como ventas". Alba repite mercado virtual, porque el año anterior "fue una experiencia positiva. El mercado virtual es bueno para retomar relación con gente que ya conoces, solventando de manera digital y ahorrando costes".

El productor José Antonio Hergueta (Sin fin, A este lado de la carretera), que este año no repetirá, afirma que "los mercados aún no han demostrado que, en su dimensión virtual, ofrezcan verdaderos atractivos, ni reuniones online con gente que hubieras citado o encontrado en pasillos, stands o fiestas".

Combinación de presencial y virtual

En este sentido, Alba cree que, efectivamente, "el presencial te da una serie de oportunidades que el digital no te lo da. Yo creo que el futuro es una combinación de las dos cosas. De hecho, se están haciendo en paralelo. La digital es una alternativa que está muy bien, cuando, por ejemplo, estás rodando o acabas de terminar".

En cualquier caso, la presencia andaluza se amplía mediante herramientas como vídeos, producidos por Canal Sur, con los rodajes del último año, información, folletos y demás material presente tanto en el stand del mercado, como "en el espacio específico de mercados creado por AFC en su web".

El amplio catálogo del cine español

La presencia andaluza culmina con un catálogo de producciones españolas realizado por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), que se encuentra disponible tanto en su formato físico, como digital (Consulta aquí el catálogo).

El catálogo de cine español tanto obras andaluzas finalizadas como en postproducción. Hablamos de Los Tortuga (La Claqueta), Nueve Sevillas (Gonzalo García Pelayo), El camino invisible (Andalucía Multimedia), El camino (Genial Media), Alegría (La Claqueta), Cachita (La Mirada Oblicua), Mujereando (Cuenta3), Paco Loco. Viva el noise (Innova Films), El viaje más largo (La Claqueta) o La casa del caracol (Esto También Pasará).

Y también, entre otras, de Operación Camarón (La Pepa Films), Palabras para un fin del mundo (Imagine! Factory Films), Hombre muerto no sabe vivir (Ezekiel Montes), Eterna (VivaTodo Films), Mamá o papá (Álamo Producciones), La mancha negra (Marila Films), El inconveniente (La Claqueta), Superagente Makey (Álamo, Mundoficción) y La vida era eso (Mediaevs).

Más en FilmAnd