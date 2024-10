Granada pierde 2,7 millones de euros en ayudas para el empleo en un mes

El Ayuntamiento de Granada ha perdido en un mes 2,7 millones de euros de fondos públicos para llevar a cabo políticas de empleo. En concreto, el Consistorio, gobernado por mayoría absoluta por el PP, ha rechazado una ayuda estatal de 1,47 millones de euros para contratar a 140 personas desempleadas y ha quedado último en la convocatoria del Fondo Social Europeo (FSE+) al que se han presentado un centenar de instituciones y dotado con 1,27 millones. Mientras el Consistorio se escuda en informes para rechazar la primera ayuda y se niega a responder sobre la pérdida de los fondos europeos, la oposición y los sindicatos reclaman más ambición en políticas de empleo.

Se trataba de dos proyectos destinados a favorecer el empleo en la que es, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) por municipios con datos de 2022, la capital andaluza con mayor tasa de paro. Por un lado, el equipo de Gobierno encabezado por la alcaldesa Marifrán Carazo rechazó acceder al plan “Andalucía Activa”, una subvención directa de la Junta de Andalucía sufragada con fondos estatales y cuyo plazo de solicitud finalizaba el pasado 16 de septiembre. La concejal de Empleo, Nanny González, sostiene que la ayuda, dotada con 1,47 millones de euros, se rechazó atendiendo a “informes exhaustivos”.

El Ayuntamiento quiso evitar la “cofinanciación”

Dichos informes, según la edil popular, ponían encima de la mesa que el plan debía ser cofinanciado en gran medida por el propio Ayuntamiento de Granada, con una cantidad cercana a los 1,5 millones de euros, para completar con este presupuesto el sueldo de los 140 desempleados mayores de 45 años que se verían beneficiados. Los contratos, de una duración de entre seis y nueve meses, tenían que tener las mismas condiciones salariales recogidas en el convenio colectivo consistorial, por lo que requerían de unos fondos que el equipo de Gobierno ha decidido no destinar.

González considera que esa inversión no está justificada por la situación económica municipal. Al tiempo que afirma que, en un año, se han llevado a cabo políticas de empleo por valor de 2,6 millones de euros. Un argumento que a la oposición del PSOE no le encaja. “Si de verdad tienen voluntad política, tienen que aceptar una ayuda que suponía trabajo para 140 personas y si el problema era que había que cofinanciarlo con mucho dinero, que se lo hubiesen exigido a la Junta de Andalucía”, asegura Ana Muñoz, edil socialista a elDiario.es Andalucía.

De hecho, desde la oposición recuerdan que las cuentas locales “están saneadas” y que, mientras se reclaman cantidades “irrisorias” al Gobierno de España, no se le exige lo mismo al Ejecutivo regional de Juan Manuel Moreno. La concejal de Empleo se defiende asegurando que se va a seguir trabajando en las “siguientes convocatorias” que se presenten para políticas laborales, mientras recuerda que se está formando, con recursos municipales, a 450 mujeres desempleadas en situación vulnerable.

Pero la subvención de la Junta de Andalucía no es la única inversión pública que el Ayuntamiento de Granada ha perdido en el último mes. El 4 de septiembre, el Ministerio de Política Territorial publicó los resultados de la convocatoria del Fondo Social Europeo (FSE+) para políticas de empleo en el que el Consistorio quedó último, sólo por delante del Ayuntamiento de San Roque, en Cádiz.

El Gobierno municipal había solicitado 1,27 millones de euros, para lo que aportó un proyecto que no ha alcanzado los 40 puntos necesarios para optar a la financiación. Este proyecto europeo está pensado para que ayuntamientos e instituciones puedan crear planes de formación e inserción laboral. Sin embargo, el Ayuntamiento de Granada no ha cubierto con el mínimo exigible para optar a la ayuda europea. Un asunto sobre el que este medio ha preguntado en reiteradas ocasiones sin respuesta y que es un ejemplo de “desastrosa gestión” para la oposición municipal del PSOE.

“Falta de sensibilidad”

Este medio ha pedido tanto el proyecto presentado como una valoración de la pérdida de los fondos, pero desde el Consistorio no se ha respondido a ninguna de las solicitudes. No obstante, para la edil socialista Ana Muñoz el resultado de la convocatoria implica una “falta de sensibilidad” por parte del equipo de Gobierno al no “apostar fuerte” por ayudas para el empleo en una ciudad que “lo necesita”.

Mientras, los sindicatos del Ayuntamiento de Granada reclaman más “ambición” al equipo de Gobierno. CSIF, la principal sección sindical, pide “una gestión eficiente de los fondos mediante una apuesta decidida por modelos productivos capaces de reactivar el trabajo entre la población juvenil y femenina, haciendo que Granada deje de estar entre las primeras provincias del país en tasa de paro”. Acusa a PP y PSOE de utilizar estos fondos como “arma política”. Confían en el trabajo realizado por los técnicos municipales para presentarse a estas convocatorias.

En CGT y UGT, por su parte, se muestran más beligerantes con la actitud consistorial. Creen que existe una actitud “meramente recaudatoria” en el equipo de Gobierno y no voluntad de “transformación social”. Al tiempo que asumen que “hace falta financiar empleos de manera estable y no por programas temporales para conseguir que se creen plazas fijas”. Una opinión parecida a la que mantiene el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Granada (SITAG): “Hacen falta mejoras en las condiciones económicas de la plantilla”. Critican que hay problemas internos en la negociación colectiva que sitúan a unos empleados municipales por encima de otros, lo que provoca malestar.