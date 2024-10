Un home trenca l'ordre d'allunyament i agredeix la seva parella amb un matxet en presència del seu fill a Palma

Presó provisional per a un home després d'haver estat detingut per intentar assassinar la seva parella, de la qual ja tenia una ordre d'allunyament, en presència del fill menor al seu domicili de Palma.

Els fets van passar diumenge passat, a la barriada del Camp d'en Serralta, quan la dona es trobava a casa dormint, juntament amb el seu fill menor, moment en què va arribar la parella, van iniciar una discussió i l'home va començar a propinar-li cops al cap i cops de puny per les cames, segons ha explicat la Policia Nacional en un comunicat.

Tot seguit, va treure un matxet, va començar a amenaçar-li de matar-la i finalment li va provocar talls al coll i l'avantbraç, a causa dels intents de la víctima per evitar els talls al coll.

La dona va començar a cridar, en témer per la seva vida i per la del seu fill, li va dir que trucaria a la policia, per la qual cosa l'home va abandonar el domicili i la víctima, juntament amb el seu fill, es van dirigir a un centre mèdic, des d'on es va trucar a la Policia Nacional.

La víctima va haver de ser traslladada a l'hospital de referència a Palma a causa de la gravetat dels cops al cap i els talls al coll i avantbraços.

Mentrestant, diversos agents van donar diverses batudes per la zona i van trobar el presumpte autor dels fets assegut d'esquena a l'entrada d'un garatge. Aquest va aixecar els braços quan se li va donar l'alto i els agents van observar que dels pantalons li penjava un matxet de grans dimensions, que va ser intervingut.

A més, a l'home se li va trobar entre les seves pertinences una bossa de plàstic amb cocaïna, per la qual cosa també es va procedir a fer la denúncia corresponent.

Consultades les bases de dades policials, es va comprovar que al detingut constava una ordre d'allunyament en vigor que li prohibia acostar-se a la víctima.

Per aquests motius, els policies van procedir a la detenció de l'home, com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi, trencament de condemna i maltractaments a l'àmbit familiar. El detingut va passar a disposició judicial on es va decretar presó provisional.