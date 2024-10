Una pastera envesteix una llanxa de la Guàrdia Civil a Formentera

Una pastera ha envestit en aigües de Formentera una llanxa de la Guàrdia Civil, segons ha confirmat aquest dimarts el delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez.

En una entrevista a IB3 Ràdio, Rodríguez ha explicat que aquest dilluns es va registrar l'arribada de tres llanxes “diferents”, una mica més grans del que és habitual i amb més potència de motor. Segons ha considerat, la Guàrdia Civil ha fet “molt bona feina” en poder detenir els patrons i rescatar els migrants.

Tot i això, ha explicat que durant un intent de fugida es va produir la col·lisió i de moment hi ha un detingut i s'està pendent de confirmar si una altra persona resulta també detinguda per patronejar una de les naus. “Hi ha una feina molt interessant i molt responsable de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional després en la identificació, així com de Salvament Marítim i de Creu Roja”, ha assenyalat.

131 migrants en les últimes hores

Fins aquest dilluns a la tarda havien arribat un total de 131 persones migrants durant les últimes hores a les Balears. En concret, quatre embarcacions van arribar a Formentera i dues a Cabrera entre aquest diumenge i dilluns.

Segons la informació facilitada per la Delegació del Govern, aquest dilluns a les 08.50 hores es van rescatar 23 persones d'origen subsaharià en aparent bon estat de salut al moll pesquer de Cabrera. Més tard, a les 12.55 hores, es va procedir al rescat de 13 persones d'origen magribí i també en un bon estat de salut al sud de Cabrera.

Així mateix, aquest dilluns van arribar tres pasteres a Formentera, l'última a les 12.35 hores, quan el Servei Marítim Provincial, la Unitat d'Helicòpters de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van rescatar 18 persones d'origen magribí i en aparent bon estat de salut al sud de l'illa.

Abans, a les 10.50 hores, es van rescatar 22 persones d'origen subsaharià en aparent bon estat de salut unes deu milles al sud-est de Formentera, amb la intervenció de Servei Marítim i Unitat d'Helicòpters de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim.

També a les 05.30 hores es va rescatar 13 persones en aparent bon estat de salut a terra, a la Mola de Formentera, amb la intervenció de Servei Marítim de la Guàrdia Civil. Aquest diumenge, per altra banda, van arribar 20 persones d'origen magribí, també a Formentera, a la zona de Punta Roja.

Més tard, a les 17.20 hores, a la mateixa zona, es van rescatar 22 persones d'origen magribí, en aparent bon estat de salut.