Continuen investigant la desaparició d'11 migrants a la seva ruta entre Algèria i Formentera: “Les seves famílies tenen dret a saber la veritat”

Diverses entitats continuen investigant la desaparició d'onze migrants que viatjaven a la pastera localitzada l'11 d'octubre passat a cent milles de Mallorca, entre Menorca i Sardenya, i en què sí que van ser rescatats tres ocupants més que han pogut relatar els fets. El trajecte va durar almenys 11 dies i la intenció del grup, tots joves algerians, era arribar fins a Formentera. Tot i això, l'embarcació va acabar desviant-se diversos quilòmetres al nord-est del seu destí en circumstàncies encara per aclarir.

Així ho han traslladat els tres supervivents -dos de 15 anys i un de 21- a la defensora de drets humans i fundadora del col·lectiu Caminant Fronteres, Helena Maleno, que es trobava a Mallorca quan els serveis d'emergències van informar sobre la troballa de la pastera i està en contacte amb els familiars de les víctimes.

Tant Caminando Fronteras com organitzacions com la Creu Roja estan duent a terme allò que es coneix com la “reconstrucció” de la pastera. És a dir, intenten identificar els seus ocupants desapareguts per saber què els va passar i, en el millor dels casos, localitzar els seus cossos i intentar lliurar-los a les seves famílies. “Tenen dret a saber la veritat”, subratlla Maleno a Europa Press. De moment ja han pogut posar nom als tres que van salvar la vida, ja que estaven indocumentats.

“Que hi hagi supervivents ha permès als familiars tenir un relat del que ha passat. En moltes ocasions ni tan sols hi ha algú que ho pugui explicar”, explica la fundadora de Caminando Fronteras. Per exemple, incideix, el més gran dels rescatats coneixia un dels desapareguts i des de l'hospital va accedir a parlar amb la seva família “tot i haver de reviure el trauma”.

Els fets es van produir cap a les 13.00 hores del dia 11, quan un veler de bandera francesa que navegava per la zona va donar avís al servei de salvament francès del rescat de tres migrants que es trobaven en una pastera a cent milles a l'est de Mallorca, en aigües franceses entre Menorca i Sardenya.

El servei, al seu torn, va sol·licitar la col·laboració de Salvament Marítim de Balears per evacuar aquestes tres persones, que ja havien estat pujades a bord de l'embarcació privada.

L'helicòpter de l'organisme marítim s'ha traslladat immediatament al lloc i ha rescatat els tres joves, el més gran de 21 anys i els dos menors, de 15. Ja a terra, dues ambulàncies, una de suport vital avançat i una altra de suport vital bàsic, esperaven els tres ocupants. Després de donar avís a l'hospital, els serveis d'emergències han traslladat l'adult en estat greu i els altres dos en estat menys greu.

Els tres ocupants, d'acord amb les informacions proporcionades per la Guàrdia Civil i la Delegació del Govern a Balears, van manifestar que la pastera havia sortit feia uns 20 dies d'Algèria i que hi viatjava un nombre encara indeterminat de persones que haurien perdut la vida durant la travessia.

Després d'això, es va activar la recerca dels seus cossos mitjançant un avió de rescat francès la tasca del qual, no obstant, va resultar infructuosa. A bord de la pastera no es va localitzar cap cos. Salvament va comunicar el succés a Guàrdia Civil, Policia Nacional, el 112 i el 061, que, per la seva banda, va activar l'helisuperfície de Son Espases per rebre les tres persones rescatades.