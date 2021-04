'The Caddy': Ron Perlman, un Hellboy andaluz

El actor norteamericano Ron Perlman, que daba vida al famoso diablo invocado por ocultistas nazis, protagoniza el cortometraje The Caddy, una coproducción andaluza del gaditano Álvaro Ariza (Esto También Pasará) y María Luisa Gutiérrez (Bowfinger) dirigida por el cineasta mexicano Gabriel Beristáin.

Su póster oficial, con reminiscencias a Reservoir Dogs (Quentin Tarantino), nos muestra al propio Perlman -conocido también por sus papeles en El nombre de la Rosa, Blade II o Sons of Anarchy– encañonado por el otro protagonista de la película, Manu Vega. El actor español acaba de rodar Lobo Feroz (Gustavo Hernández) y ha participado en series como Cupido o Secretos de Estado.

Una comedia negra ambientada en un campo de golf

Con este cartel comienza su andadura por festivales y anticipa una versión en largometraje que sus productores, Ariza y Gutiérrez, esperan rodar en Andalucía la próximo temporada.

Escrito por Carroll Brown, basándose en una idea original del propio Beristáin, The Caddy explora, en tono de comedia negra, la mente y acciones de los hombres cuando se encuentran ante situaciones límites en un maravilloso ejemplo de la complejidad de las relaciones humanas.

Ron Perlman, una de las leyendas vivas del cine de Hollywood se mete en la piel de Jerry, un empresario norteamericano secuestrado en un campo de golf. Manu Vega es Enrique, un joven diplomático que tras perder su fortuna por un giro inesperado en su vida, termina ejerciendo de caddy en un campo de golf y planeando el errático secuestro del empresario americano.El reparto lo completan Fernando Noriega, Antonio Mauri y Allison Dumbar.

Del universo Marvel a Andalucía

El cineasta Gabriel Beristáin es conocido un reputado como director de fotografía En Blade II (Guillermo del Toro) o producciones de Marvel como Viuda Negra (Cate Shortland) o la serie Agente Carter, salta a la dirección con The Caddy.

Beristáin señala que, tras años de carrera como director de fotografía, su trabajo de dirección le obliga a “un cambio radical de percepción, pues no solo necesito pasar la batuta a otra persona para interpretar visualmente mis historias, sino que siempre estoy a la búsqueda de una visión integral y un estilo propio que me ayude a contar- para quien lo quiera oír- las aventuras, las vicisitudes, los peligros, los amores, los dolores y las risas, lo mágico y lo absurdo, lo diabólico y lo divino que he encontrado en mi trayectoria vital”.

El rodaje de The Caddy culminó en otoño de 2020 en Los Ángeles (California). Lo hizo después de sus productores españoles finalizaran uno de los primeros rodajes del desconfinamiento, La casa del caracol (Macarena Astorga). Hippo Entertainment Group, El Hombre Orquesta, Vedado Films y Talking Horse Productions son los coproductores de esta cinta. La dirección de fotografía es de Raquel Gallego y el director de producción es Jonathan Levi. Beristáin ha empleado cámaras Sony Venice para el rodaje.

