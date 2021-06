Uno de cada cinco comercios gallegos han echado el cierre definitivo por la pandemia

El presidente de la Federación Gallega del Comercio, el lucense José María Seijas, cifra en un 20% el total de comercios gallegos han echado el cierre a consecuencia de la pandemia. Seijas lamenta que "han cerrado bastantes negocios", mientras todavía "no está muy claro" cómo quedarán los negocios que aún están en ERTE. "Muchos comerciantes no podrán asumir esas plantillas que tiene porque las ventas no son suficientes para hacer frente a los gastos", ha alertado. Así, cifra en que la pandemia ha obligado a cerrar sus puertas a uno de cada cinco comercios en Galicia, a pesar de la economía de "subsistencia" en la que se ha basado el sector.

Con todo, valora la puesta en marcha de una nueva campaña de 'Días Azuis' en el comercio, ya que busca "reflotar" las ventas, que espera que se recuperen a medida prosiga el avance de la vacunación. Confía en que se pueda superar el "récord de más de 110.000 participantes" este programa, que se extiende hasta el 30 de julio y que reparte 12.000 euro en cheques de 150 y 250 euros.

"La gente tiene que perder el miedo a salir a la calle, a ir al comercio y volver a recuperar la confianza, por eso estamos desarrollando todas estas actuaciones, con iniciativas para fomentar las ventas y premiar la fidelidad de los clientes", expone el presidente de la Federación Gallega de Comercio.