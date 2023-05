Llega al Parlamento gallego la propuesta ciudadana contra el “desmantelamiento” de la atención primaria

Más de 50.000 firmas respaldan la iniciativa legislativa popular (ILP) para reforzar la atención primaria en Galicia que se va a debatir esta semana en el pleno del Parlamento. La propuesta la impulsa la plataforma SOS Sanidade Pública, cuya llamada a manifestarse el pasado mes de febrero en Santiago en defensa del sistema público desbordó la zona vieja compostelana. Las reclamaciones centrales son limitar a 30 el número de pacientes por jornada, que las esperas sean de dos días como máximo para ver al médico de familia y que las consultas sean presenciales como norma general.

La protesta en defensa de la sanidad pública que la Xunta intentó desacreditar desborda las calles de Santiago

Unos días antes de la multitudinaria protesta por las calles de la capital gallega, miembros de la plataforma acudían al Parlamento para entregar las miles de firmas recogidas, que ocupaban varias cajas. La cifra fue “histórica”, según el portavoz, Manuel Marín. Los dos grupos de la oposición, BNG y PSdeG, adelantaban ya en aquel momento su apoyo a las demandas, lejos de la postura del PP y de la Xunta. En medio de las quejas constantes en materia de sanidad, decidieron atacar a los colectivos que denuncian el deterioro del sistema público. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, llamó a la plataforma “SOS bipartito”, mientras que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, repetía como una acusación que el movimiento estaba politizado. También concentraron en esos días anuncios para parchear la situación: sobresueldos por las guardias en los puntos de atención continuada, plazas en el Sergas sin examen y solo por concurso de méritos, limitación de los cupos y más facilidades para que los médicos compatibilicen pública y privada con el argumento de que así se evita que opten solo por la privada.

La iniciativa la va a defender este martes ante el Parlamento la portavoz del colectivo Pediatras e matronas xa!!, Vanessa Viquendi, y desde media hora antes, a las 9:30, está convocada una concentración en el exterior del pazo do Hórreo. El texto, presentado como una proposición de ley, recuerda que el deterioro del sistema sanitario público gallego viene de antes de la pandemia, pero las “debilidades” que arrastraba empeoraron en estos años: “falta de accesibilidad, largas listas de espera de un sistema saturado, la indudable fatiga del personal o la escasa participación de la ciudadanía en el sistema”.

La propuesta de los colectivos en defensa de la sanidad pública es que la atención sea presencial y solo se use la vía telemática cuando el paciente lo haga voluntariamente, que las llamadas de teléfono sean atendidas por personas y no con respuestas automatizadas. En un momento en el que, dependiendo del centro de salud, las esperas para conseguir cita con el pediatra o el médico de familia superan la semana o los 10 días, la iniciativa pide fijar por ley que la demora no sea de más de 48 horas o de 24, si es urgente. También sobre las listas de espera, reclama que las personas que rechacen ser atendidas en centros privados concertados no pasen a las listas de espera no estructurales.

Las medidas propuestas pasan también por dar más estabilidad y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de atención primaria para reforzar el sistema y que permita que los médicos no vean a más de 30 pacientes por día y que haya una matrona por cada 5.000 mujeres.

Todos estos puntos, dice la propia iniciativa, “son de carácter urgente, dada la gravedad de la situación por la que atraviesa la atención primaria en Galicia, en riesgo real de desmantelamiento y privatización”.

El “caos absoluto” en medicina interna en Santiago

El debate de la iniciativa en favor de la atención primaria coincide con las protestas en otros ámbitos de la sanidad pública en Galicia. El personal del servicio de medicina interna en el área sanitaria de Santiago se ha concentrado este lunes para denunciar el “caos absoluto” en este departamento. La falta de profesionales lleva a que, en el hospital de O Barbanza, tengan que hacer refuerzos y cubrir guardias médicos de otras especialidades (oncólogos, neumólogos, endocrinos o reumatólogos) que trabajan en el centro sanitario de Santiago. El presidente de la junta de personal, Xosé Manuel Marcote, aseguró que los profesionales asumen una “carga asistencial extrema” y que “lo que prima no es la calidad.

Marcote dirigió sus críticas a la gerencia del área sanitaria, ocupada por Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo y miembro de la directiva del PPdeG. “Está provocando el deterioro de la asistencia, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la reducción del cuadro de personal”. También la acusó de “ignorar” a los representantes de los trabajadores, a los que dice que no convocó para informarlos sobre la situación del cuadro de personal de medicina interna o sobre el plan funcional del servicio.