El alcalde de Ourense presume en un audio de cómo blanquear dinero en B para la campaña

El diario local La Región ha publicado la transcripción de una grabación de audio en la que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, presume de saber cómo blanquear dinero en B. “Yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”, dice a un interlocutor que el periódico no ha “podido identificar con absoluta fidelidad”. Este le había preguntado lo siguiente: “Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas blanquear para poder gastarlo en campaña?”. ElDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de Jácome para conocer su versión pero, por el momento, no hará valoraciones. Faltan 20 días para las elecciones municipales.

La vida política a 215 por hora de Baltar Jr., presidente de la Diputación de Ourense

Más

La Región, cuya línea editorial es próxima a los intereses del PP de Manuel Baltar, ha publicado en los últimos días varios audios comprometedores para Jácome. El propio primer edil, que hasta el año pasado gobernó la ciudad en un pacto con los populares a cambio de apoyar a Baltar en la Diputación de Ourense, ha arremetido en sus redes sociales contra la prensa local, a la que acusa de “guerra sucia y manipulada”. Pero sobre la conversación publicada este lunes guarda silencio.

De aquí al final de elecciones, la guerra sucia y manipulada de La💩Región y La🤥Voz será incesante. — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 6 de mayo de 2023

Jácome, en todo caso, explica al interlocutor anónimo lo que “está haciendo” para la campaña. “La ley te permite financiar con un máximo de 50.000. Nosotros con esa cantidad nos llega... Y... Oficial o B, ¿no?”, afirma. Su interlocutor le responde entonces: “Y digo yo ¿y cómo vas a hacer? Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas a blanquear para gastar en campaña?”. En ese momento es cuando el alcalde de Democracia Ourensana -formación de derecha populista- se jacta de sus dotes en la materia. “Pues con donaciones de la gente. Se lo doy...”, dice, a lo que el interlocutor responde: “Pero es mucho dinero...”. Y Jácome: “Nooo, me hacen donaciones... No, yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”. La última advertencia del interlocutor sobre que se trata de demasiado dinero cae en saco roto. La Región transcribe el diálogo solo hasta ese punto.

El candidato socialista a la alcaldía, Francisco Rodríguez, se ha remitido a su “esperanza” en que la justicia actúe contra Pérez Jácome. “Estamos ante una situación muy seria. Todo el mundo se merece la presunción de inocencia, pero ahora le toca actuar a la justicia”, señaló, “quiero confiar en que va a actuar”. Rodríguez relacionó lo publicado por La Región con los excesos al volante de Manuel Baltar, cazado a 215 kilómetros por hora en un coche oficial de la Diputación conducido por él mismo. “Estos dos responsables políticos actúan con impunidad porque han interiorizado que las instituciones les pertenecen (…) me parece muy bien que que el PP denuncie la actuación del alcalde [Jácome] pero deberían tener la misma vara de medir con el presidente de la Diputación”, aseguró Rodríguez.