Más de 50.000 firmas apoyan una iniciativa legislativa popular para reforzar la Atención Primaria en Galicia

La plataforma SOS Sanidade Pública ha entregado este martes en el Parlamento de Galicia más de 50.000 firmas que avalan una iniciativa legislativa popular (ILP) en defensa de la sanidad y de apoyo a la Atención Primaria que ha promovido en los últimos meses. El acto ha coincidido con una sesión del pleno y se produce a pocos días de la manifestación convocada por la misma plataforma el próximo domingo, 12 de febrero, en Santiago de Compostela.

La Xunta se resigna al caos en Atención Primaria en Galicia

Los impulsores de la ILP, que cuentan con el apoyo de los grupos políticos de la oposición (BNG y PSdeG) y de los extraparlamentarios de izquierdas (Podemos, Anova y Esquerda Unida), han entregado tres cajas con las firmas recopiladas en los últimos meses, un número “histórico”, según el portavoz de la plataforma, Manuel Martín, que convierte la iniciativa popular más respaldada que ha llegado al Pazo do Hórreo.

“Creemos que refleja el clamor de la comunidad, de la población en contra de la situación tan terrible que tenemos en la Atención Primaria, que está en riesgo de desmantelamiento y, a medio plazo, de privatización si no ponemos remedio a esta situación”, expuso Manuel Martín.

El texto que proponen al Parlamento pide fijar por ley cuestiones como el número máximo de pacientes que un médico puede ver en un día, que establece en 30, y cuestiones como que la espera para tener una consulta sea de 48 horas como tope en circunstancias normales y 24 si es un caso urgente. También incluye que las personas que rechacen ser atendidas en centros privados concertados no serán enviadas a las listas no estructurales ni perderán su puesto en la lista estructural, que la atención en primaria será preferentemente presencial y que siempre haya la posibilidad de que una persona, y no una máquina, responda a las llamadas en los centros de salud.