La protesta en defensa de la sanidad pública que la Xunta intentó desacreditar desborda las calles de Santiago

Miles de personas se han congregado este domingo en las calles de Santiago para reclamar la necesidad de una sanidad pública de calidad en Galicia. La protesta ha desbordado las previsiones de sus organizadores tras una semana de nervios en la Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda al frente de una estrategia que pretendía desacreditar la convocatoria, tildándola de acto político controlado por Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista. Una de dos: si la Xunta tiene razón y estamos ante una manifestación controlada por los partidos, la capacidad de convocatoria de la oposición estaría muy por encima de lo imaginable hasta la fecha; si no la tiene, se confirmaría que la preocupación por la desmantelación de la sanidad gallega es un clamor.

La Xunta pierde los nervios y pasa al ataque contra los colectivos que protestan por el deterioro de la sanidad pública

Más

Mientras parte de los manifestantes comenzaban a llenar la Praza do Obradoiro (punto final de la protesta) muchos aún no había conseguido salir del lugar de inicio de la marcha, un par de quilómetros atrás. De nada ha servido el último intento del Gobierno gallego de desanimar a los ciudadanos que habían apuntado este domingo en sus agendas. Durante una entrevista en la Radio Galega, controlada por el Partido Popular, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, insistió este domingo en los mantras ordenados por los equipos del sustituto de Alberto Núñez Feijóo: “Cuanto peor le va a la sanidad, mejor le va al Partido Socialista”, “para manifestaciones las de la Xunta todos los días en los foros”. Los mensajes no han conseguido evitar una protesta masiva en la que en boca de todos estaban las comparaciones con aquella gran movilización que el 1 de diciembre de hace 20 años llevó la indignación por la catástrofe del Prestige a las mismas calles en donde ahora se clama por los agujeros en la sanidad que gestiona la Xunta de Galicia.

La protesta llega al final de una semana en la que el Partido Popular de Galicia ha salido en defensa de la alcaldesa de Boimorto (A Coruña) a la que hace solo unos años abrió un expediente por saltarse todo el orden lógico para ponerse de primera en la cola de vacunación cuando las vacunas escaseaban y el afán público era proteger a los más vulnerables: ancianos y enfermos con patologías previas.

En los últimos días no han faltado las reuniones entre cargos de la Xunta y representantes del sector profesional de la medicina en un intento por calmar las aguas y evitar una huelga del sector, ante las dificultades para atender a los pacientes en lugares clave como los puntos de atención continuada, la Atención Primaria, la urgencias y los servicios de pediatría. Como respuesta, la Xunta ha ofrecido un cheque de 5.000 euros en sobresueldos para los doctores que quieran trabajar fuera de su horario para cubrir los agujeros de aquellos lugares que carecen de facultativos.

En el acto han participado los líderes de la oposición, Ana Pontón y Valentín González Formoso, y alcaldes como Abel Caballero o Xosé Sánchez Bugallo. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado la protesta de “emocionante e histórica”: “Es una jornada emocionante e histórica en este país donde miles de personas, cargadas de razones y también con la fuerza del corazón vienen a defender la sanidad pública, a decirle al PP que no van a permitir que sigan jugando con su salud”. En la misma línea, el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, ha segurado que el éxito de la protesta llega tras “el silencio rotundo, las ocurrencias y los parches” de la Xunta de Galicia en materia sanitaria.