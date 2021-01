La Xunta vacuna a una alcaldesa del PP en Boimorto (A Coruña) sin relación con la actividad médica

La Xunta de Galicia incluyó en su lista de vacunación prioritaria a la alcaldesa de Boimorto (A Coruña), sin relación con el mundo sanitario. La regidora de esta pequeña localidad, María Xesús Novo, ha confirmado en conversación con elDiario.es que recibió el fármaco en la residencia de ancianos que se ubica en este municipio rural, a poco más de 35 quilómetros de Santiago.

"Me vacuné porque soy personal de la residencia", ha dicho Novo en conversación telefónica con esta redacción. Sus palabras no reflejan la realidad. Esta alcaldesa del Partido Popular tiene dedicación exclusiva en el ayuntamiento y ninguna formación que la relacione con el mundo de la medicina y los cuidados. Según su relato, su cargo al frente del municipio la convierte en jefa de personal de la residencia de ancianos que se ubica en esa localidad. Preguntada sobre cuál es su relación laboral con el centro geriátrico, Novo responde: "Tengo una relación laboral porque voy todos los días por allí".

"No me quería vacunar"

María Xesús Novo relata a elDiario.es que intentó resistirse a recibir el fármaco: "Yo estaba incluida en el listado de la Xunta y no me quería vacunar". Preguntada sobre por qué no renunció a beneficiarse de la vacuna, su respuesta es la que sigue: "Me dijeron que, si no me la ponían a mí, había que tirarla".

Frente a su argumento está el de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves ha pedido a todos los que estén incluidos por error en los listados de vacunación que renuncien a recibir el fármaco. Feijóo ha realizado un llamamiento a "los comportamientos éticos individuales". La semana pasada, cuando empezaron a trascender los primeros casos de vacunaciones irregulares, el barón gallego del PP fue más rotundo al asegurar que todos los políticos que reciban el fármaco fuera de los protocolos "deben dimitir".