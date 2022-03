La madre de las niñas asesinadas por su padre en Moraña carga contra Feijóo: “Es un despropósito de declaración”

La madre de las dos niñas asesinadas en 2015 por su padre en Moraña ha cargado contra el presidente gallego y futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las polémicas declaraciones en las que el político rechazó que la violencia vicaria fuese violencia machista y la categorizó como “intrafamiliar”, un término utilizado por la ultraderecha. Feijóo intentó enmendar parcialmente sus palabras, pronunciadas en una rueda de prensa, a través de dos mensajes de Twitter publicados cuatro horas después. Entre las más de 1.000 respuestas que ha recibido el primero de sus tuits está la de Rocío Viéitez: “No puede matizar ahora un despropósito de declaración y con ejemplo que sobraba”.

"Violencia intrafamiliar" mejor que "de género": el consejero andaluz de Salud asume el discurso de la ultraderecha

Saber más

Era violencia de género. Quien no estaba reconocida era yo. Y sí, han reconocido a las víctimas vicarias, con retroactividad desde el año pasado en Galicia, pero no puede matizar ahora un despropósito de declaración y con ejemplo que sobraba. — Rocio Viéitez (@RocioVieitez) 17 de marzo de 2022

Feijóo habló de un caso de un padre que, “por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijas”. No lo mencionó directamente, pero el de Moraña es el único caso de estas características registrado en los últimos años en Galicia. El presidente gallego dijo que “eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar”. En sus redes sociales modificó luego su discurso: “Galicia sabe lo que es que un padre asesine a sus hijos para dañar a la madre y no estaba considerado violencia de género. Por eso Galicia cambió la ley para reconocer la violencia vicaria como violencia machista”.

Rocío Viéitez publicó otros mensajes en sus redes sociales en los que manifestó su discrepancia con el uso del término “intrafamiliar”. “Llámenle ustedes como quieran, otro término más para disfrazar, categorizar, no reconocer la violencia de género”. Le recrimina también a Feijóo el uso de la primera persona del plural para hablar de los asesinatos de las niñas. “¿'Sufrimos'? ¿En serio? Violencia de género. Punto”, escribe.