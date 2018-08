El derrumbe en el festival de Vigo abre una batalla política entre Xunta, Puerto y Ayuntamiento

El hundimiento de una parte del paseo del Náutico de Vigo durante la celebración del último concierto del festival O Marisquiño ha originado una reyerta política a tres bandas entre Xunta, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento por determinar las responsabilidades. El derrumbe causó, finalmente, 428 heridos, de los que ocho todavía permanecen ingresados aunque sin peligro para sus vidas. Todas las administraciones coinciden, a la espera de las investigaciones técnicas y judiciales, en que fue un "fallo estructural" y el "colapso" de la estructura de hormigón del muelle pilotado sobre el que se asentaba la pasarela de madera lo que provocó el accidente. La coincidencia es también casi total al asumir que la zona afectada es portuaria, pero no a la hora de determinar quién debía haber supervisado e inspeccionado la zona e incluso quién debía ocuparse del mantenimiento.

Xunta y Puerto variaron desde este martes el sentido de sus críticas y se centran en señalar al Ayuntamiento porque lo relevante, dicen, es saber si comprobó que ese muelle era apto para la celebración del concierto. El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, acusó en la Cadena SER al alcalde Abel Caballero de "desviar la atención de lo fundamental" al intentar "discutir sobre quién era el titular de los terrenos". Para él, lo esencial es "si se podía o no celebrar un evento como el que tuvo lugar el domingo por la noche".

Rueda acusa a Caballero de montar "cortinas de humo" para "desviar la atención" y en la Cadena Cope ha llegado a asegurar que, "probablemente", el Ayuntamiento no "tenía que haber dado" la licencia para la celebración del recital. El argumento de Xunta y Puerto ahora es que tendría que haberse inspeccionado la situación de la zona derrumbada antes de dar el visto bueno y que esa comprobación correspondería a la administración local y a la organización.

Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria, alude al convenio firmado en 1992 entre la institución que preside, el Ayuntamiento y la Zona Franca y asegura que "el mantenimiento es cuestión del Ayuntamiento". Además, hace referencia a la Ley de Espectáculos, advirtiendo de que la "autorización y vigilancia" del evento debería corresponder a la administración local.

"No hay duda: el Ayuntamiento es el máximo responsable. Era quien tenía que revisar el muelle. ¿Si lo hizo? Eso debe contestarlo Caballero. El caso está judicializado, veremos", añadió Rueda en la Radio Galega. Poco después, y según publicaba Europa Press, fuentes del Ejecutivo gallego aseguraban que en el registro electrónico oficial de planes de autoprotección de la Dirección Xeral de Emerxencias "no hay constancia de la inscripción del plan de seguridad correspondiente a la organización de O Marisquiño, a pesar de ser uno de los requisitos legales para obtener la licencia por parte del Ayuntamiento de Vigo".

El Concello niega que tuviese que supervisar la estructura "portuaria"

Pero el Ayuntamiento niega las acusaciones. "Ni mucho menos", dicen fuentes municipales al ser preguntadas sobre si es la administración local quien tiene que supervisar el estado de una base de hormigón de una zona portuaria pilotada sobre la que se asienta la pasarela de madera, que nada tiene que ver con el derrumbe. El muelle afectado fue finalizado a mediados de los años 90 tras el acuerdo a tres partes antes citado. El Puerto cedió los terrenos y paga durante 50 años una obra elaborada por la Zona Franca, mientras que el Ayuntamiento sería el encargado de mantener los espacios públicos. Sea como fuese, la estructura dañada, con defectos que habían advertido usuarios del puerto deportivo, no ha sido revisada durante años. Muchos.

Abel Caballero incluso ha aportado documentación en la que se demostraría que esa estructura de hormigón que colapsó no es parte de los espacios de confluencia puerto-urbe que habían sido rehabilitados al amparo de dicho convenio Abrir Vigo al Mar. Los mapas del plan de usos del Puerto, según defiende el alcalde, indican que el muelle que hundió está catalogado como "zona portuario náutico-deportiva" y fuera, por tanto, del espacio que tendría que mantener el Ayuntamiento, una competencia que lleva años siendo debatida. Al tiempo, recuerda que la entidad local incluso había alegado para que la Autoridad Portuaria le cediera más espacios de gestión, una propuesta no aceptada y que "ni tan siquiera incluía el muelle que se hundió". Por tanto, dicen, en ningún caso es competencia municipal lo que ni tan siquiera se solicitó.

En otra rueda de prensa, ya este martes, el alcalde ha insistido en que "lo que se hundió fue un muelle del Puerto, tal y como dice el BOE" y en que la estructura es incluso de antes del tan citado convenio. Desde la administración local se recuerda que son los usos portuarios los que llevan tiempo dañando la pasarela de la superficie y recuerdan que el bloque que colapsó tiene unos diez años más de los 25 que se indicaron en un principio, al emplearse material ya existente en la reforma de los años 90.

En cuanto a la supervisión, el Ayuntamiento entiende que en ningún caso le corresponde comprobar el estado de un muelle pilotado que considera que se incluye dentro de la zona náutico-deportiva. Abel Caballero, además, recuerda que el pasado 27 de julio se celebró una reunión previa de seguridad en el puerto de cara a la celebración de O Marisquiño y que allí estaban presentes representantes de la administración local y de la Autoridad Portuaria, además de las fuerzas de seguridad y personal de emergencias. "Lo que me dicen los técnicos es que no hubo objeción alguna en cuanto a temas de seguridad", ha dicho el regidor este martes.

La organización del festival, por otra parte, advierte de que pidió autorización a la Autoridad Portuaria para la celebración del evento y que este dio el visto bueno para, luego, presentar todos los permisos, licencias y requisitos de seguridad al Ayuntamiento, que ya aclaró que toda la documentación había sido correcta. Ahora la Xunta dice que falta el registro en la Administración autonómica.

La Justicia investiga un presunto delito de lesiones imprudentes

Así, todo hace indicar que será la Justicia quien determine el grado de responsabilidad de cada una de las administraciones implicadas. Es ya el juzgado de instrucción número 3 de Vigo el que lleva a cabo la investigación sobre un accidente que ha quedado, finalmente, en un importante susto pero que pudo ser mucho peor. Las diligencias previas incoadas tras recibir un oficio dando cuenta de lo sucedido y un informe fotográfico elaborado por la Policía Nacional "se siguen por un presunto delito de lesiones imprudentes, sin perjuicio de ulteriores calificaciones a lo largo de la instrucción", aclara el TSXG. Además, la jueza ya pidió documentación al Ayuntamiento, al Puerto y a la organización del festival sobre el plan de seguridad.

"Todas las entidades van a acabar siendo reprochadas, pero la clave aquí es determinar de quién es competencia la zona afectada, de quién la gestión y quién tenía que preocuparse por su estado", dicen fuentes conocedoras del proceso abierto, que reflexionan: "Si tú alquilas una casa, quien debe velar por que todo esté en perfectas condiciones cuando llegas debe ser el casero".

Por otra parte, Caballero ha vuelto a reprochar a Feijóo su ausencia en Vigo en la noche del suceso. En esta ocasión, también ha incluido en sus críticas al vicepresidente Alfonso Rueda y ha criticado el "intento político del PP que no obedece al interés institucional". "Lamento mucho que Feijóo no estuviera el domingo... Y el vicepresidente de la Xunta también tenía que haber estado, pero ninguno vino. Ahora hablan, pero en el momento de estar al lado de la gente, no estaban", dice el alcalde, que cree que el jefe del Ejecutivo gallego "le volvió a fallar a la ciudad".

En Marea pide que comparezca la presidenta de Puertos del Estado en el Congreso

Por otra parte, En Marea ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la presidenta de Puertos del Estado. La diputada Alexandra Fernández ha registrado una petición en la Cámara Baja para que María Ornella comparezca ante la Comisión de Fomento y responda sobre el hundimiento del muelle de Vigo durante la celebración de O Marisquiño.

"Denunciamos la lamentable imagen que dieron a lo largo del día de ayer el PP y el PSOE, utilizando las instituciones como feudos partidarios", asegura la diputada viguesa Ante el cambio de versión de la Autoridad Portuaria, Fernández denuncia que esto "no pueden ser ni pactos que oculten las responsabilidades ni guerras partidarias, porque ninguna de las dos permitiría esclarecer el sucedido".

Además, el diputado nacionalista, Luís Bará ha anunciado este martes que el BNG tramita ya diversas iniciativas para exigir al Gobierno gallego que "extreme las medidas de seguridad y control en futuros eventos después del accidente del Marisquiño" registrado en Vigo. El parlamentario ha avanzado que el Bloque preguntará al presidente de la Xunta "si avala la gestión" del presidente del Puerto de Vigo, y si prevé "su recambio", ya que "fue el propio Núñez Feijóo el responsable directo del nombramiento de la Autoridad Portuaria".