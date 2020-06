Feijóo: "Galicia merece un presidente que gana las elecciones, no un presidente que las pierde"

El candidato del PP a la presidencia de la Xunta comenzó este fin de semana la precampaña electoral pidiendo tensión a los suyos para revalidar una nueva mayoría absoluta en Galicia, la única opción que le permitiría a Alberto Núñez Feijóo gobernar por cuarta legislatura consecutiva. Las encuestas prognostican un arco parlamentario en el que el PP será el único partido de derecha y Feijóo advierte, por si no llega a los 38 diputados necesarios, que "Galicia merece un presidente que gana las elecciones, no un presidente que pierde las elecciones".

Pese a afirmar que el Partido Popular no haría precampaña, Alberto Núñez Feijóo participó en dos actos de partido este fin de semana, a cinco días del inicio del periodo legal. En la jornada de hoy Feijóo presentó su candidatura arropado por el presidente de su partido, Pablo Casado, que avanzó que vendrá a Galicia hasta en seis ocasiones en esta campaña electoral. Feijóo volvió a presentarse a sí mismo como un candidato de Galicia y por Galicia su único, dijo, "compromiso público y notorio" entre referencias al bloque de partidos a la izquierda, que precisarían un gobierno de coalición para poner fin a tres legislaturas de Feijóo. "No me presento para liderar a un bloque de partidos frente a otro, sino para ser presidente de todos los gallegos y gallegas, no me presento para deberme a un socio al que le deba la presidencia de la Xunta. No tengo más socio que aquellos gallegos que nos mandan y nos mandatan durante cuatro años", afirmó.

En esta línea, Feijóo consideró que "no sería digno de ningún político que quiera ser presidente de la Xunta que su único objetivo sea derrotar a aquel que gana las elecciones". "La carrera política ya la hice, y disfruté de muchas noches de victorias electorales, ya conozco la honra innigualable de presidir Galicia durante una década. Lo que me lleva a estar aquí no es lo hecho sino lo que queda por hacer", afirmó. Pese a ello, su discurso no entró en promesas de futuro y se centró más en los últimos meses de gestión de la pandemia al frente de la Xunta.

"Los gallegos decidirán quien puede traer más certezas en este tiempo de incertezas", consideró. En su discurso, en el que no nombró más partidos que el PP, Feijóo resaltó que llegó a la Xunta en época "de vacas flacas" antes de centrar la presentación de su candidatura como la de la gestión y la experiencia, en la que, dijo, "la mejor gestión de la sanidad pública fue la de esta década". A pesar de que él estrenó cargo como jefe del Gobierno gallego en una crisis económica, Feijóo afirmó que "no se puede llegar a la Xunta en plena pandemia sanitaria y económica a aprender".

Pese a las encuestas favorales, Feijóo buscó tensionar a su equipo y a fomentar el "hambre de ganar para servir y ser útiles" a Galicia. "A mi no me pilla ni una sola encuesta que me dé más diputados que nunca. Aún no he ganado nada, no hay un solo voto en las urnas", afirmó.

Feijóo se estrenó en los mítines con restricciones de aforo y medidas de separación contando con la presencia de Casado, en la primera de las seis paradas que tiene agendadas en Galicia en las próximas dos semanas. "Te has interesado por Galicia mucho más que la mayoría de los responsables del Gobierno, más que la mayoría de los ministros. Conoces mejor nuestros problemas que el Gobierno de España", le dedicó Feijóo a Casado, con el que ha tenido mantenido cierta distancia en los meses de pandemia. "Galicia necesita Feijóo, Feijóo, Feijóo y una vez más Feijóo", le respondió el presidente del PP en referencia a la posible cuarta legislatura del candidato a la Xunta.