La Televisión de Galicia archivó y etiquetó en marzo el 'off' de Irene Montero que acabó filtrándose a ABC

La Televisión de Galicia incorporó a su archivo de imágenes el 9 de marzo el vídeo que contenía una conversación off the record con la ministra Irene Montero previa a una entrevista en la televisión vasca y que, posteriormente, acabó siendo filtrada al diario ABC. Así consta en los registros de la plataforma informática Tedial que usa este canal autonómico para la gestión de vídeos y noticias, y a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es.

El registro del vídeo se produjo a las 14:10 de aquel día y el archivo de la televisión gallega incluyó en él una nota especificando el contenido de lo dicho por la ministra de Igualdad antes de iniciar una entrevista en directo con el programa 'En Jake' de la EiTB. En esa nota, que describe el contenido de las imágenes, se puede leer lo siguiente: "Antes de la entrevista [Irene Montero] comenta con la periodista las medidas de prevención contra la expansión del COVID-19 (habla sobre los besos y los abrazos de las asistentes a la manifestación)".

Pantallazo del sistema TEDIAL, usado por la TVG para archivo de vídeos y noticias. 9/3/2020

La Televisión de Galicia es el único canal autonómico, además de EiTB -propietario de las imágenes-, que tuvo acceso a lo dicho por Montero aquel 9 de marzo mientras esperaba para entrar en directo en una tertulia de la televisión vasca. Había solicitado disponer de la entrevista, a través del sistema habilitado por la Federación de organismos de radio y televisión autonómicos (FORTA) para que sus socios compartan contenidos. Con esa puerta abierta, la TVG pudo grabar todo lo que dijo Montero incluso antes del inicio de la entrevista. Pero no solo lo grabó: lo etiquetó y archivó para ponerlo a buen recaudo. Casi tres meses después de hacerlo, las imágenes aparecieron en la portada de ABC, disparando una ofensiva política que ha llevado al PP a pedir la intervención de la Fiscalía, al considerar que la dirigente de Podemos pudo haber cometido un delito por decir que la manifestación feminista del pasado 8M vio resentido su aforo por el temor a contagios de coronavirus.

La decisión de guardar y realizar anotaciones sobre una conversación off the record se contradice con lo que la TVG defiende en una nota de prensa publicada este martes para desmentir su participación en la filtración del vídeo. En ese comunicado, la TVG asegura que "rechaza el uso de imágenes grabadas en la previa de una entrevista sin respetar la praxis de confidencialidad comúnmente establecida". Pese a su afirmación categórica, la TVG usó esas imágenes para incorporarlas a su archivo documental, como demuestra el documento aportado por eldiario.es. Pero no solo las guardó; también las acabaría llevando a antena, aunque para eso hubo que esperar tres meses y a una portada del ABC.

Este lunes 1 de junio los informativos de la TVG se hicieron eco de la polémica que ocupaba la primera página de ABC, emitiendo el vídeo filtrado al rotativo del grupo Vocento. El canal autonómico gallego no usó las imágenes de baja resolución que el diario que dirige Bieito Rubido ofrecía en su página web, sino la secuencia original que ya tenían en su propio sistema desde el 9 de marzo, perfectamente archivada y etiquetada. La pieza se emitió en los primeros compases del Telexornal Mediodía de este lunes y se prolongó durante más de dos minutos.