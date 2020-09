“Bienvenido al circo”: así recibe el PP a un nuevo concejal en el Ayuntamiento de Ourense

Telmo Ucha, elegido en las listas de Democracia Ourensana, ha tomado posesíón como edil en el Concello de Ourense en sustitución de Mario González, dimitido. Lo hizo este miércoles, 23 de septiembre, en un pleno en el que fue recibido por la concejal del PP Ana Morenza con un significativo “bienvenido al circo”. Ucha ha anunicado, al término del pleno, que se mantendrá fiel al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, integrándose en la lista de Democracia Ourensana (DO). Descarta así adherirse al grupo de los no adscritos. Esta última opción abría posibilidad de una moción de censura en la que ya no se necesitarían los votos del PP, aunque los no adscritos han mostrado su afinidad por el Partido Popular que en Ourense dirige José Manuel Baltar.

De hecho, en ese juego de intereses cruzados de la derecha entre Concello y Deputación en que se ha convertido la política ourensana, este viernes habrá pleno en el ente provincial. En él, Baltar presentará su propuesta de presupuestos, 85,7 millones de euros para 2021, y los someterá a su aprobación provisional. Para ello necesita por lo menos un edil más de los que tiene el PP. Seguramente lo haga Miguel Caride, elegido en las listas de Democracia Ourensana pero que rompió con Jácome. La situación en la Deputación es, así, paralela a la del Concello.

Ucha, que actualmente es asesor municipal del propio Jácome y fue edil en la anterior legislatura por DO, únicamente ha desvelado hasta el momento que no ha tomado una postura firme, bien la de unirse al partido de gobierno, bien arrimarse a los cuatro concejales críticos con, en teoría, la gestión de los fondos públicos de DO. Los críticos solicitaron este lunes al pleno la expulsión del partido del alcalde, después de interponer hace unas semanas una denuncia en Fiscalía por esta posible ilegalidad presupuestaria. Si ofrece su mano al regidor, desbloquearía la celebración de las juntas de gobierno, ya que supondría el tercer concejal, que se sumaría al propio alcalde y su único apoyo en el Consistorio, el recientemente nombrado portavoz y teniente de alcalde, Armando Ojea.

De este modo, Jácome gobernaría en minoría con tres ediles -de siete con los que inició la legislatura-, después de que el PP rompiese el pacto de coalición y devolviese sus competencias, y de que los cuatro concejales díscolos las perdiesen: dos las abandonaron y otros dos se las arrebató el propio regidor -además de la marcha de González. En este escenario, con las 12 áreas municipales repartidas en tres cabezas, la única manera de retirar a Jácome sería a través de una moción de censura que solamente podrían articular el PSOE -con nueve concejales- y el PP -con siete- al no contar los votos de los propios concejales discordantes porque la ley no lo permite. Una moción de semejante carácter, en la que se instaba a Jácome a dimitir, ya fue aprobada, aunque de manera no vinculante, en la última sesión plenaria con el sí de 24 de los 26 asientos ocupados en la Corporación. Faltaba el concejal número 27 porque había renunciado Mario González. Con el respaldo de Ucha al primer edil, esa posibilidad ha quedado cerrada.

Sobre una ya desbotada moción, el presidente provincial del PP, Manuel Baltar, había reiterado este martes que es "perfectamente viable": "No sé si ha transcurrido tiempo suficiente para que reconsiderase la situación y renunciase, me da que no, pero la única posibilidad legal para afrontar un cambio de alcalde en Ourense, que es lo que se está planteando, es una moción de censura".