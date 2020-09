Gonzalo Pérez Jácome: "La escoria que está en el PP de Galicia es responsabilidad de Feijóo"

Gonzalo Pérez Jácome llegó a la alcaldía de Ourense en 2019 tras pactar un cambio de cromos con su principal enemigo. Según aquel acuerdo, el Partido Popular le apoyaría para ser alcalde a cambio de que Democracia Ourensana mantuviese al popular José Manuel Baltar al frente de la Diputación. El abogado y mano derecha de Jácome, José Miguel Caride, fue la persona designada para ejecutar el apoyo a la continuidad de la saga Baltar en el poder de la provincia de Ourense. Solo un año después de aquello todo ha saltado por los aires para Jácome. El todavía alcalde se ha quedado solo en el poder, acompañado de un único concejal para todas las tareas de Gobierno que afectan a una población de 106.000 habitantes. El resto de concejales que le acompañaban, incluidos los del PP, han presentado la renuncia a sus cargos ejecutivos y cinco de ellos le han denunciado en Fiscalía por gastar el dinero de su formación política en anuncios publicitarios en la televisión local de la que Jácome es propietario.

El todavía alcalde atiende a elDiario.es por teléfono. Asegura que no piensa dimitir y habla de una trama organizada por traidores de su grupo municipal e instigada por el PP para derrocarle. En esta historia también hay cintas grabadas a escondidas; las que el alcalde dice conservar y con las que amenaza a quienes le han dado la espalda, incluyendo a quien hasta la fecha era su persona de confianza. Jácome asegura que el PP y los concejales díscolos de su formación llevan desde mediados de agosto avisándole de que le van a detener y recomendándole que entregue el bastón de mando.

Jácome reconoce que gasta dinero de su partido para poner anuncios en su televisión pero las cuentas le salen diferentes que a quien le acusa: "El partido compra espacios publicitarios que valen 25.000 euros y sólo paga 5.000. El partido realmente me debe dinero a mí".

¿Está esperando que le vengan a detener?

¿A mí? No. Está claro que eso era una milonga y una trama de esas personas para amedrentarme.

Usted ha contado en rueda de prensa que a mediados de agosto durante una comida en un restaurante se le advirtió de que le iban a detener...

Hicieron una performance para meterme miedo y me dijeron que me iban a detener como en una película, en plan bestia y lo decían para amedrentarme y para que yo dimitiera. Nada Más.

En esa conversación estaba José Manuel Baltar [Presidente de la Diputación] ¿Cuál fue su papel aquel día?

Estuvo totalmente callado. Días más tarde participó en otra performance para darle credibilidad a todo esto.

Varios de sus concejales, pertenecientes al grupo de Democracia Ourensana, le han acusado ante la Fiscalía por utilizar fondos del partido para pagar publicidad en la televisión de la que usted es propietario. ¿Esto es así?

No lo sé porque el escrito que tiene la Fiscalía yo no sé lo que dice. En cualquier caso esta gente no es del partido y es gente que intentan utilizar estos para hacer daño. No tiene ninguna base. A ellos no les importa el partido que a quien debe de preocuparle es a los militantes y al Tribunal de Cuentas. Intentaron esa artimaña para intentar derrocarme del poder.

¿Cuánto dinero ha cobrado su televisión del partido y por qué servicios?

Tengo que mirar pero creo que son cuatro mil y pico al mes, no lo sé. En cualquier caso es un precio tres veces menor que el precio de mercado. El partido realmente me debe dinero a mí.

¿Se trata de una cuota fija de más de cuatro mil euros al mes que su partido invierte en la televisión de la que usted es propietario?

No, el partido no invierte en mi televisión. El partido compra unos espacios publicitarios que valen en torno a 25.000 euros y solamente paga 5.000. Y si me manipulas la entrevista no te vuelvo a conceder otra, ya te lo digo.

Si le parece sigo con las preguntas y si le molesta que yo diga que su partido invierte cinco mil euros en su televisión podemos decir que su partido gasta cinco mil euros en la empresa de la que usted es propietario...

Vale.

¿Cuánto espacio publicitario compró el Ayuntamiento de Ourense en su televisión?

El Concello compra un cero por ciento.

En estos momentos el Gobierno municipal de Ourense lo conforman usted y otro concejal...

Sí, señor.

¿Cómo tiene previsto repartir las concejalías que han quedado libres?

Ahora va a incorporarse otro concejal y las vamos a repartir entre tres o cuatro personas. Hay directivos en el Ayuntamiento que pueden asumir concejalías delegadas. La ley les faculta para ello. No hay ningún problema en la gobernabilidad. Donde sí necesito al Pleno es para apoyar presupuestos.

¿Y para convocar al Pleno?

El Pleno lo convoca el alcalde. Otra cosa es aprobar todo aquello que vaya a Pleno.

¿Y si usted convoca el Pleno y los concejales no se presentan a su llamada?

Es irrelevante. Si ellos no aparecen no pasa nada. Para que los plenos se celebren se necesita un tercio de los 27 concejales.

¿Tiene ese tercio garantizado?

Bueno, si no quieren ir al Pleno no es mi problema. El viernes hay Pleno y que yo sepa va a ir todo el mundo.

Dice usted que todas las acusaciones de sus excompañeros son falsas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, qué se ha roto?

Yo reconozco que uno de los culpables en recursos humanos fui absolutamente yo. Es imposible seleccionar peor al personal que como yo lo hice. Seleccioné a un traidor, a un rencoroso que me odiaba sin que yo lo supiera y luego a dos personas que repudiaban mi programa electoral y que se colaron para tener un puesto de trabajo. Yo realmente no me di cuenta de eso. Se colaron ahí cuatro personas que quieren derrocarme porque no me soportan. No entiendo cómo se puede ser tan hipócrita de venir en la lista electoral si no soportas al líder y al que marca la línea.

¿Cuál es el papel del Partido Popular en todo esto?

Una absoluta colaboración en la traición. No sé si fueron los instigadores principales pero sí eran los cómplices necesarios. Están en el complot y van juntos hasta el último momento.

En el camino usted ha roto con su persona de confianza; su abogado y mano derecha, José Miguel Caride...

Ahora es absolutamente fiel al Partido Popular. Es un traidor, un auténtico Judas y es una persona a la que todo el mundo debería repudiar.

Caride es diputado provincial y con él de su lado, el PP de Baltar ya tiene garantizada la mayoría en la Diputación Provincial...

El señor Baltar la tiene garantizada al haber comprado a un Judas, el señor Caride.

¿Ha dicho "comprar"?

No me consta. Lo sospecho pero no tengo pruebas. Claro que lo sospecho.

Usted ha insinuado que tiene grabada la conversación en la que el señor Caride le contó que le iban a detener y le pidió que dimitiese...

Tengo muchas grabadas de toda esta trama, sí.

¿Va a sacar a la luz ese material?

Si la ley me lo permite, sí.

¿Qué hay en esas cintas?

En esas cintas se ve claramente cómo intentaron coaccionarme para que dimitiera. Reconocen que quieren que yo dimita bajo unas amenazas irreales. Se reconoce como coaccionaron a dos concejales para que firmaran contra mí en el fiscal. Cosas así.

¿Tiene alguna responsabilidad Alberto Núñez Feijóo?

Es responsable porque él está por encima de todos. La escoria que está en el Partido Popular de Galicia es su responsabilidad.

Feijóo le pidió que usted y su partido no se presentaran a las elecciones autonómicas de julio para no competir con el PP. ¿Cómo se produjo esa petición?

Igual me expresé mal. Fue el Partido Popular el que me lo pidió, los directivos del Partido Popular de Santiago, pero no fue Feijóo directamente.

¿Le podría poner nombre y apellidos a la persona que le pidió esto?

Fue Miguel Tellado [portavoz del PP de Galicia y secretario del Comité Electoral].

¿Qué le ofreció a cambio?

Nada. Ya estaba hablado cuando fue el pacto en 2015: ellos me apoyaban en la alcaldía y una de las condiciones era esa. Yo no lo veo mal.

¿Cree que el presidente de la Xunta sucumbirá a la tentación de intervenir su Ayuntamiento?

Técnicamente no puede hacerlo. Es un rumor que no tiene fundamento.

¿Si le estuviera escuchando, qué le diría al presidente de la Xunta?

El mensaje para el presidente de la Xunta es que es una persona que por cobardía no limpia su partido de caciques.

¿Usted ha dicho que la política funciona como la mafia?

Sí

¿Por qué?

En la mafia al no poder tener contratos sobre cosas ilegales todo funciona con la palabra. En la política pasa lo mismo. La mafia y la política se basan en la confianza.

Usted ha dado a entender que en el Ayuntamiento que dirige hay mordidas.

Sí

¿Qué sabe de eso?

Las mordidas están a la orden del día. A mí personalmente me las ofrecieron más de una decena de veces y me refiero a cuantías espectaculares. Estoy convencido de que en los contratos menores hay mordidas. Esos contratos son los que puedes ordenar a dedo por menos de quince mil euros más IVA. Es curioso porque casi nunca hay facturas de seis mil o nueve mil euros, ni de diez mil ni de once mil. Son todas de quince mil, algo que es estadísticamente imposible. Estoy convencido de que se hinchan las facturas y hay comisiones ilegales.

A usted le ofrecieron "cantidades espectaculares". ¿Puede detallarlo?

No porque tengo que preguntar al abogado si estoy obligado a comunicar esto al fiscal. Sí que es verdad que para renovar concesiones millonarias al alcalde de Ourense que soy yo se han dirigido para ofrecer cantidades millonarias.

¿A qué cantidades y a qué periodo temporal se refiere?

Llevo un año de alcalde, así que evidentemente fue este año.

¿Y de cuánto dinero estamos hablando?

Mucho. Ya lo diré en su momento pero hablamos de mucho dinero. No me ofrecieron más del que tengo porque yo soy una persona que no soy pobre, pero era mucho dinero. Me ofrecieron muchos cientos de miles de euros.

Usted llegó al poder pactando con su principal enemigo...

Sí

¿Con ese principio este final no era esperable?

No porque realmente pactamos por una conveniencia mutua. Yo tenía que elegir entre dos opciones y la menos mala era pactar con mi enemigo. Al PP le pudo la avaricia y está intentando derrocarme. De momento les está saliendo mal.

¿Tiene pensado llamar a Baltar?

No. La cosa está muy clara.

¿Y a Feijóo?

Tampoco. El señor Feijóo no lee mis whatsapp, imagínate si lo llamo.

¿Qué tiene que pasar para que Gonzalo Jácome dimita?

Mientras la ley me faculte para seguir en el poder yo no voy a dimitir. Soy la persona que tiene que estar ahí.