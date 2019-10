Erdogan anuncia el inicio de la ofensiva militar contra los kurdos en Siria

Turquía ha iniciado, bajo el nombre "Operación manantial de paz", la ofensiva militar en Siria contra las milicias kurdas que controlan el norte del país, zona fronteriza con Turquía.

"Las Fuerzas Armadas de Turquía, junto con el Ejército de Siria, acaban de lanzar la Operación Manantial de Paz contra los terroristas del PKK/YPG y Dáesh en el norte de Siria", ha anunciado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, este miércoles en Twitter. "Nuestra misión es evitar la creación de un corredor terrorista en nuestra frontera sur y llevar paz a la zona", ha añadido.

La operación militar se produce tras la retirada anunciada por EEUU, que hasta ahora se había asociado con las milicias kurdas que controlan la zona en la lucha contra ISIS. Esta asociación nunca gustó a Turquía, que considera a una de ellas, el YPG, una rama del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de Turquía, el cual lleva décadas en conflicto con Ankara. El PKK está considerado por EEUU y Turquía como una organización terrorista.

"La operación neutralizará amenazas terroristas contra Turquía y llevará a la creación de una zona segura que facilite el regreso de refugiados sirios a sus casas", ha afirmado Erdogan. "Preservaremos la integridad territorial de Siria y liberaremos comunidades locales de manos de los terroristas".

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.