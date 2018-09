Julian Assange abandona la dirección de WikiLeaks por su aislamiento en la embajada de Ecuador en Londres

El fundador WikiLeaks, el australiano Julian Assange, ha anunciado este jueves que abandona la dirección del portal que fundó y dirigía desde el año 2006. La dirección del portal la asumirá un antiguo portavoz de la organización, el islandés Kristinn Hrafnsson, que será el nuevo redactor jefe de WikiLeaks.

"Debido a las extraordinarias circunstancias en las que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha sido incomunicado (exceptuando las visitas de sus abogados) mientras permanece arbitrariamente detenido en la embajada de Ecuador, el Sr. Assange ha nombrado a Kristinn Hrafnsson jefe de WikiLeaks", ha informado el portal a través de un breve comunicado que han compartido en redes sociales.

