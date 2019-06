El Parlamento británico rechaza la estrategia laborista para bloquear por ley un Brexit sin acuerdo

El Parlamento británico ha rechazado este miércoles una moción de la oposición laborista para tomar el control de la Cámara de los Comunes. El objetivo de la formación de Jeremy Corbyn era controlar la agenda e intentar tramitar un proyecto de ley para bloquear la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo.

Por 298 votos a favor y 309 en contra, la Cámara de los Comunes ha descartado la estrategia laborista para impedir que cualquier futuro primer ministro británico rompa los lazos con la UE antes de que se hayan ratificado unos términos de salida.

Los laboristas han tratado de explotar un procedimiento parlamentario inusual para forzar la tramitación de esa legislación, una prerrogativa habitualmente reservada al partido de Gobierno.

BREAKING: MPs vote against giving control of parliamentary business to Labour on 25 June to table motion blocking a no-deal #Brexit.



Get more on this story here: https://t.co/4J1cnpThcPpic.twitter.com/3RSOVBI8Dx