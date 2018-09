Una tercera mujer acusa al candidato de Trump al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, de abuso sexual

Julie Swetnick se ha convertido en la tercera mujer en denunciar al candidato de Donald Trump al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, por acoso sexual.

El abogado de Swentick, Michael Avenatti, ha publicado este miércoles en Twitter la declaración jurada de su clienta, la cual ha enviado al Comité Judicial del Senado.

Below is my correspondence to Mr. Davis of moments ago, together with a sworn declaration from my client. We demand an immediate FBI investigation into the allegations. Under no circumstances should Brett Kavanaugh be confirmed absent a full and complete investigation. pic.twitter.com/QHbHBbbfbE