Trump afirma que ha acordado con Turquía un "alto el fuego permanente" en el norte de Siria y levanta las sanciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que ha acordado con Turquía un "alto el fuego permanente" en Siria y que, como consecuencia, ha ordenado "levantar todas las sanciones" que impuso este mes contra tres ministros del Ejecutivo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Esta mañana, el Gobierno de Turquía informó a mi Administración de que van a detener los combates y hacer permanente el alto el fuego (...). Este es un resultado creado por Estados Unidos, y no por ninguna otra nación", ha afirmado Trump en clara referencia a Rusia durante una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acordaron este martes en la ciudad rusa de Sochi crear una zona de seguridad en una franja de 30 kilómetros de profundidad en el noreste de Siria.

El acuerdo establece que a partir de la medianoche del 23 de octubre la policía militar rusa y guardafronteras sirios se desplazarán hacia zonas fronterizas con Turquía para facilitar la retirada de las milicias kurdas y de su armamento a una distancia de 30 kilómetros en un plazo de 150 horas.

Turquía inició la ofensiva militar contra las milicias kurdas del norte de Siria poco después de que EEUU se retirase de la zona, donde estaba presente apoyando a estas mismas milicias. Ankara considera a a estas milicias como una rama del PKK, un grupo armado kurdo que lleva cuatro décadas en conflicto con el Estado turco.

El comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), Mazlum Kobane, ha agradecido "los incansables esfuerzos" de Trump por "parar los brutales ataques de Turquía y de los grupos yihadistas" al pueblo kurdo. Además, ha explicado que el presidente estadounidense "ha prometido" mantener la alianza con las SDF junto con "un apoyo a largo plazo y en varios niveles", según ha publicado el portavoz de las SDF en Twitter.

