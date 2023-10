Cientos de muertos en Israel y en Gaza en el mayor enfrentamiento en décadas: “Esta guerra tomará tiempo y será difícil”

El último recuento de víctimas de la mayor escalada de la violencia entre Israel y palestinos es de 300 muertos en el lado israelí y 1.864 heridos, de los cuales 19 se encuentran en estado crítico y 326 en estado grave; mientras, 313 gazatíes han fallecido, entre ellos 20 niños, y otros 1.990 están heridos.

Aunque el Ejército israelí haya confirmado que entre las víctimas fatales se encuentran al menos 26 de sus hombres, la peor parte se la han llevado los civiles, en ambos lados. En Israel, muchos fallecieron por el ataque masivo lanzado por el grupo palestino Hamás a primera hora de ayer, con el lanzamiento de miles de cohetes por aire y la incursión de milicianos por tierra. La televisión ha emitido los testimonios de civiles cuyos familiares han sido secuestrados por hombres armados de Hamás y no se sabe qué suerte han corrido. Aún se desconoce cuántos civiles y militares, muertos y vivos, están en manos del grupo palestino y han sido llevados a la franja de Gaza.

Este domingo, las tropas israelíes han recuperado el control de 29 lugares en el sur de Israel que fueron tomados ayer por Hamás, pero continúan los combates con milicianos palestinos en algunos puntos, a los que accedieron ayer después de derribar parte de la valle que separa Gaza de Israel e infiltrarse en numerosas localidades de los alrededores.

Un portavoz de Hamás ha dicho a la Agencia EFE que en las últimas horas fueron enviados nuevos combatientes y más armamento a territorio israelí para apoyar a los hombres que se están enfrentando aún con efectivos de Israel. Estas nuevas infiltraciones se han llevado a cabo al mismo tiempo que el lanzamiento de más de 100 cohetes desde Gaza hacia las comunidades israelíes colindantes con el enclave, ha explicado ese portavoz.

Bombardeos sobre Gaza

La población de la franja está sufriendo la represalia del Ejército israelí que, tal y como dijo anoche el primer ministro Benjamín Netanyahu, utilizará “todo su poder para destruir las capacidades de Hamás”. “Los destruiremos y vengaremos con fuerza este día oscuro que han impuesto al Estado de Israel y a sus ciudadanos”, advirtió en un discurso televisado.

Después de una noche de intensos bombardeos sobre Gaza, Netanyahu ha afirmado esta mañana que “Hamás ha empezado una guerra brutal y malvada”. “Lo que ha ocurrido en Israel no tiene precedentes –y veré que no va a volver a ocurrir”, ha prometido a través de la red social X (antes Twitter).

Netanyahu se ha reunido esta mañana con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Herzl Halevi, y otros altos cargos de seguridad para evaluar la situación en el segundo día de escalada.

El Ejército israelí ha informado de que han atacado unos 500 objetivos en la franja, “incluyendo toda la infraestructura terrorista de Hamás” y “las residencias de todos sus comandantes”. Sin embargo, también han sido bombardeados edificios de viviendas y las fuerzas israelíes han pedido a los residentes que los abandonen. “Las operaciones de Hamás están obligando al Ejército de Israel a operar en su lugar de residencia. Por su seguridad, debe abandonarlo inmediatamente”, ha advertido un portavoz militar a la población de Gaza.

El principal portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha dicho esta mañana que sus fuerzas han “neutralizado aproximadamente 400 terroristas dentro de la Franja de Gaza” tras los intensos bombardeos de las últimas horas. “Hay cientos de terroristas muertos y decenas de terroristas bajo nuestra custodia. Cientos de terroristas murieron cuando intentaban infiltrarse y regresar a Gaza”, ha afirmado.

“Nuestra misión durante las próximas 24 horas es evacuar las ciudades de la periferia de Gaza. Hay decenas de miles de soldados en la zona. Llegaremos a todas y cada una de las ciudades y neutralizaremos a todos los terroristas en territorio israelí”, ha agregado Hagari.

El frente norte

Además, el Ejército israelí también ha bombardeado con drones el sur de Líbano, en el área disputada de las Granjas de Cheba, después de que la milicia chií libanesa Hizbulá lanzara varios proyectiles hacia Israel en apoyo a la operación de Hamás en el sur de Israel.

Hizbulá ha informado del ataque con proyectiles de mortero y misiles guiados contra tres posiciones en territorio israelí, afirmando que esas acciones se enmarcan en el “camino hacia la liberación de lo que queda de nuestra tierra libanesa ocupada, y en solidaridad con la victoriosa resistencia palestina y el luchador y paciente pueblo palestino”.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa ha señalado que varias aldeas “fueron blanco de un violento bombardeo de artillería” israelí. “El Ejército enemigo [de Israel] bombardeó regiones ocupadas tras anunciar que posiciones suyas en Chebaa y Jabal al Sheij fueron blanco de un bombardeo desde dentro del Líbano”, ha detallado.

En Israel, se ha pedido a los residentes de las áreas fronterizas con Líbano que permanezcan en sus casas y próximos a los refugios, en el caso de que haya más ataques. Según el diario israelí Haaretz, se ha recomendado a los habitantes de la ciudad de Kiryat Shmona que evacúen la zona durante unos días, por precaución, mientras la tensión se mantiene elevada.

Disparos en Egipto

Por otra parte, se ha registrado un extraño incidente en Egipto, en la ciudad de Alejandría, donde dos turistas israelíes han fallecidos por disparos de un policía. Según una fuente de seguridad citada por la Agencia EFE, el agente disparó de “forma indiscriminada usando su arma contra el grupo de turistas israelíes, lo que causó la muerte de dos y heridas a otros”.

El tiroteo tuvo lugar en la zona de la Columna de Pompeo, uno de los sitios arqueológicos de Alejandría, y el policía que abrió fuego estaba encargado de la seguridad de la zona, pero no se sabe qué motivos le llevaron a disparar su arma contra el grupo de turistas. Los ciudadanos israelíes pueden viajar a Egipto con un visado de turistas e, incluso, pueden visitar sin visado la península del Sinaí, con la que comparten frontera. No es habitual que los israelíes vayan más allá de las localidades costeras del Sinaí, donde desde hace años no se registran ataques o incidentes en los que se hayan visto involucrados los turistas del país vecino.

Sin embargo, en Egipto existe un fuerte sentimiento antiisraelí entre la población, a pesar de que el Gobierno de El Cairo mantiene relaciones diplomáticas fluidas con Israel e, incluso, ambos países cooperan en cuestiones de seguridad en la frontera común.