España se suma formalmente al proceso judicial abierto contra Israel por genocidio en Gaza

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha anunciado este viernes que España ha presentado formalmente una “declaración de intervención” para participar en el procedimiento que se desarrolla en esta corte, tras la demanda por genocidio en Gaza presentada por Sudáfrica contra Israel el pasado mes de diciembre. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, había anunciado a principios de junio que su Gobierno se sumaría al procedimiento iniciado por Sudáfrica, pero no había detallado cuándo se concretaría este paso ni cómo, ya que los Estados se pueden sumarse como parte demandante o no.

Hoy se ha hecho oficial y –tal y como ha informado la CIJ en un comunicado– España participará en los términos del artículo 63 del Estatuto de la corte, que establece que todos los Estados miembros tienen derecho a participar en un procedimiento. “Al hacer uso del derecho de intervención que le confiere el apartado 2 del artículo 63, España invoca su condición de parte en la 'Convención sobre el Genocidio'”, explica la CIJ. Basándose en esa convención, Sudáfrica demandó a Israel y presentó ante los jueces un “patrón de conducta genocida” de su Ejército en la ofensiva contra la Franja de Gaza. En enero, la CIJ pidió a Israel “tomar todas las medidas que están en su poder para evitar actos” que se incluyen en la Convención sobre el Genocidio.

En la declaración presentada a la CIJ y publicada por la corte en su web, España dice que “no es su intención ser parte en el procedimiento y acatará la interpretación de la Convención sobre Genocidio dada por la sentencia” del tribunal con sede en La Haya. Eso mismo había subrayado Albares el pasado 6 de junio, cuando defendió que la decisión no significa apoyar a ninguna de las partes, sino asistir a los jueces a la hora de tomar una decisión. El ministro detalló entonces que España aportará elementos interpretativos para ayudar al tribunal a la hora de dictar sentencia en este polémico caso.

El Ministerio de Exteriores ha informado este viernes por escrito de que “España da este paso movida por su responsabilidad como Estado parte en la Convención. Lo hace por el firme compromiso con el derecho internacional y con la labor de la Corte Internacional de Justicia, apoyando su papel como máximo órgano judicial del sistema de Naciones Unidas y como garante de un orden multilateral basado en reglas”. Asimismo, “España hace uso de este derecho, como ya lo han hecho otros Estados (Colombia, México o Palestina) y como harán otros que ya han anunciado su intención de intervenir (Irlanda, Bélgica o Chile)”.

México, Nicaragua, Colombia, Libia y la propia Palestina ya han solicitado intervenir en este procedimiento contra Israel, pero hay otros países que también han señalado públicamente su interés en este caso y aún no han formalizado su solicitud, como es el caso de Irlanda y Bélgica, por lo que España es el primer país europeo en hacerlo. Las intervenciones de los países autorizados se producirán una vez la CIJ entre a estudiar el fondo del procedimiento para determinar si Israel ha violado o no la Convención sobre el Genocidio, algo para lo que todavía no hay fecha, según la Agencia EFE.

España ha asegurado que con esta intervención “busca contribuir a que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio. El objetivo es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de los dos Estados, que es la única garantía para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad, y se logre la estabilidad en toda la región”.