EEUU bombardea posiciones vinculadas a Irán en Siria en respuesta a los ataques contra sus bases militares

Estados Unidos lanzó este jueves (viernes en Oriente Medio) dos ataques contra instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán en el este de Siria, según ha dicho el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en un comunicado.

Los ataques se producen después de que el Pentágono haya confirmado que al menos un contratista ha muerto en un incidente cardiaco mientras se refugiaba y 21 soldados estadounidenses han sufrido heridas leves en varios ataques con drones de milicias proiraníes en Irak y Siria desde el pasado 17 de octubre.

El Pentágono no ha ofrecido más detalles sobre las posibles bajas de sus ataques en el este de Siria de este jueves, que definió como bombardeos de precisión en defensa propia, y ha avisado: “Si los ataques de los subsidiarios de Irán contra las fuerzas de EE.UU. continúan, no dudaremos en tomar las medidas necesarias para proteger a nuestra gente”. Antes también había asegurado que no tiene “intención ni deseo de participar en más hostilidades”.

“Pero estos ataques respaldados por Irán contra fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Irán quiere ocultar su mano y negar su papel en estos ataques contra nuestras fuerzas. No les dejaremos”, ha insistido.

El secretario dejó claro también que estos ataques no están relacionados con la respuesta estadounidense al conflicto entre Israel y Hamás, y pidió a todos los países que eviten tomar medidas que puedan contribuir a que la guerra se extienda a otras regiones.