Irene Montero, Ana Pontón, Gerardo Pisarello y Jon Iñarritu, algunos políticos que sí quieren ir a la toma de posesión de Sheinbaum

El Gobierno español ha decidido no acudir a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, porque no estaba invitado el rey Felipe VI. ¿Y por qué no estaba invitado? Porque no respondió a una carta del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en la que le pedía un ejercicio de autocrítica sobre la conquista de América conducida por la Monarquía Hispánica.

Sheinbaum no ha invitado al rey; el Gobierno rechaza la invitación. Pero sí hay representantes políticos españoles que tienen previsto acudir a la toma de posesión el próximo 1 de octubre.

¿Y quiénes son? Irene Montero, ex ministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, está organizando el viaje para asistir; y también han anunciado su intención de ir un miembro de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Sumar-comunes); un diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu; la líder del BNG, Ana Pontón y la eurodiputada nacionalista gallega, Ana Miranda; y un diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar), tenía previsto acudir con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pero al final no lo hará.

“[El rey] Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas (...) pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática”, afirmaba Pisarello este miércoles. Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, también está invitada al acto, pero, de momento, no hay confirmación de su asistencia.

A su juicio, con esta actitud es “lógico que un Rey que no respetó, no sea respetado”, “que un rey que desdeñó, sea desairado” y resaltar que en el Congreso son “muchos” los que creen que México “es un pueblo no de súbditos sino de mujeres y hombres libres”.

Por su parte, fuentes de IU han señalado a Europa Press que varios cargos de la formación fueron invitados a acudir a la toma de posesión como son el responsable de internacional, Fran Pérez, el exeurodiputado y encargado de solidaridad internacional, Manu Pineda, y el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, como secretaria general del PCE. No obstante, desde IU excusaron su presencia dado la celebración de la fiesta del PCE este fin de semana coincidía con gran parte del programa de actos asociados a la toma de posesión. También se contactó para cursar invitación a su coordinador federal, Antonio Maíllo, pero no se llegó a mandar al explicarse que tampoco podía acudir por el mismo motivo, dado que tenía que asistir a varios debates de la fiesta del PCE.

El coportavoz de Podemos y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, dijo en 'X' que “muchos monarcas y países han pedido disculpas por los crímenes cometidos durante la época colonial”.

“Dudo que alguno de estos monarcas lo sienta realmente, pero al menos ayuda a mejorar la relación con aquellos países. Pero los Borbones no, ellos arrogantes hasta el final”, ha apostillado. Luego, ha criticado que el “autodenominado” Gobierno progresista está “cerrando filas” con Zarzuela y separándose de la izquierda latinoamericana, algo que es “patético”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha justificado que el rey no sea invitado a la investidura de la presidenta electa de México. “El rey avergonzó a España en la toma de posesión de Gustavo Petro y ahora no le invitan a México. Aunque el facherío patrio se enfade, el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto y los Derechos Humanos y no en la corrupción”, ha dicho en la red social X, haciendo referencia a cuando Petro exhibió en su investidura la espada de Simón Bolívar y don Felipe no se levantó.

A su llegada al Pleno del Congreso este jueves, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntado por si desde el Ejecutivo deberían tener algún gesto con México, ha reclamado “respeto” tanto al país como a su “soberanía”. “México es una república gobernada por unos dirigentes votados y electos”, ha ensalzado.

También el diputado del BNG, Néstor Rego, se ha posicionado en esta línea al tildar de “razonable” la posición de los mexicanos. “Defienden con dignidad su propuesta”, ha ensalzado y ha cargado contra la Corona española por tener una “responsabilidad histórica” en la colonización y no haber pedido “perdón” por ello y también por ser un título que no se elige “democráticamente”.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, al ser cuestionada por si el Ejecutivo debería tener algún gesto con México, ha defendido que el conflicto que debería “importar” en este momento es lo que está pasando en el Líbano con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.